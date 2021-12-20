Двічі за добу: черговий рекорд SpaceX

Компанія Ілона Маска SpaceX вже давно зарекомендувала себе як надійного партнера та оператора запусків. Тому не дивно, що навіть далека Туреччина скористалася їхніми послугами.

SpaceX 18 грудня 2021 року встановила новий рекорд, запустивши та приземливши один й той самий перший ступінь, B1051, 11 разів. За декілька годин компанія встановлює новий особистий рекорд – два запуски менш ніж за добу.

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Так виглядає Türksat 5B, який Falcon 9 доставив на орбіту / Фото Spaceflight Now

Детальніше за черговий рекорд SpaceX

Особистого для компанії рекорду вдалося досягнути завдяки запуску з мису Канаверал, де 19 грудня 2021 року, ракета-носій Falcon 9 відправила у космос турецький супутник зв'язку Türksat 5B. Виведення апарату на орбіту забезпечив відносно новий бустер B1067, для якого це був третій політ та посадка. Між запуском 18 грудня та запуском Türksat 5B пройшло приблизно 15 годин.

Раніше, 8 січня 2021 року, на орбіту був доставлений сестринський супутник Türksat 5А. Його виведення забезпечив бустер Falcon 9 B1060, який тоді здійснив свій четвертий політ. До кінця року B1060 запустять ще п'ять разів, збільшивши кількість стартів та посадок бустера до дев'яти.

Сам же турецький супутник був виведений на перехідну орбіту. Уже звідти він, використовуючи власні бортові двигуни, буде рухатися до цільової орбіти. Досягнувши її, Türksat 5B забезпечить покриття зв'язком Туреччини, Близького Сходу та деякі регіони Африки. На орбіті апарат проведе щонайменше 15 років.