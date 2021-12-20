SpaceX 18 грудня 2021 року встановила новий рекорд, запустивши та приземливши один й той самий перший ступінь, B1051, 11 разів. За декілька годин компанія встановлює новий особистий рекорд – два запуски менш ніж за добу.
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Так виглядає Türksat 5B, який Falcon 9 доставив на орбіту / Фото Spaceflight Now
Детальніше за черговий рекорд SpaceX
Особистого для компанії рекорду вдалося досягнути завдяки запуску з мису Канаверал, де 19 грудня 2021 року, ракета-носій Falcon 9 відправила у космос турецький супутник зв'язку Türksat 5B. Виведення апарату на орбіту забезпечив відносно новий бустер B1067, для якого це був третій політ та посадка. Між запуском 18 грудня та запуском Türksat 5B пройшло приблизно 15 годин.
Сам же турецький супутник був виведений на перехідну орбіту. Уже звідти він, використовуючи власні бортові двигуни, буде рухатися до цільової орбіти. Досягнувши її, Türksat 5B забезпечить покриття зв'язком Туреччини, Близького Сходу та деякі регіони Африки. На орбіті апарат проведе щонайменше 15 років.