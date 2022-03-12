Дві Українські компанії припинили поставки неону: це загрожує перебоями у виробництві мікросхем

Два найбільші українські заводи, що синтезують близько половини від загальносвітового обсягу неону, призупинили виробництво через війну розв'язану Росією. Мовиться про заводи "Кріоін" та "Інгаз", які у глобальних масштабах постачали від 45 до 54 % неону на світовий ринок.

Чому це так важливо

Неон – це газ необхідний під час виробництва мікросхем. Очікується, що проблеми з постачанням неону ще більше посилять і так непросту ситуацію з глобальним дефіцитом напівпровідникової продукції. Неон застосовується у лазерних установках, які використовуються для створення мікросхем.

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Тож зупинка виробництва неону може вкрай негативно позначитися на світовій напівпровідниковій галузі. Представники "Кріоїн" та "Інгаз" зазначили, що призупинення постачання неону пов'язане з посиленням небезпеки внаслідок військових дій, а також руйнуванням об'єктів ключової інфраструктури.

Ця новина навряд чи додасть оптимізму напівпровідникової галузі, яка й без того зазнає серйозного дефіциту з моменту початку пандемії коронавірусу. Хоча виробники мікросхем мають певні запаси неону, їх може виявитися недостатньо, якщо війна в Україні, затягнеться.

Згідно з наявними даними, компанія "Інгаз", що базується в Маріуполі, виробляла від 15 до 20 тисяч кубометрів неону на місяць, поставляючи його різним клієнтам. Серед них такі країни як:

Тайвань,

Південна Корея,

Китай,

США,

Німеччини.

Причому близько 75% неону, що відвантажується, йшло на виробництво мікросхем.

Що стосується заводу "Кріон", що базується в Одесі, то він щомісяця синтезував від 10 до 15 тисяч кубометрів неону. Виробництво на цьому підприємстві було зупинено 24 лютого.

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Виробництво неону

Український неон є побічним продуктом виробництва сталі. На заводах його очищали та готували для подальшого використання. Окрім України виробництво цього газу налагоджено у Китаї. Постачальники неону із Піднебесної вже почали підвищувати ціни на свою продукцію.

За даними Routers, у період з жовтня 2021 року до лютого 2022 року вартість одного кубічного метра неону зросла з 400 до 1600 юанів. Усього ж 2021 року виробники неону сумарно поставили на ринок близько 540 тонн газу.