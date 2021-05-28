Протягом поточного десятиліття США планують відправити дослідні роботизовані і пілотовані місії на супутник Землі, а також заснувати там населену дослідницьку базу. На нещодавній презентації представники Lockheed Martin і General Motors повідомили, що їх розробка буде оснащена технологіями автономного руху.

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Чим буде особливий новий місячний ровер

Місячний транспортний засіб буде мати "істотно вищий запас ходу" у порівнянні з місячними автомобілями (Lunar Roving Vehicle, LRV), які використовувалися у ході місій "Аполлон-15", "Аполлон-16" і "Аполлон-17" на початку 70-х років минулого століття.

Обидві компанії вирішили співпрацювати після того, як NASA звернулося до приватного сектору з пропозицією розробити для місячної програми Artemis два типи місячних транспортних засобів: відкритий ровер Lunar Terrain Vehicle (або LTV) і більший закритий мобільний комплекс Lunar Surface Science Mobility System. Другий буде по-суті пересувною герметичною багатоколісною дослідницькою лабораторією.

Для LTV американське аерокосмічне агентство NASA висунуло лише кілька ключових вимог.

Місячний ровер повинен бути оснащений технологіями автономного пересування і системою машинного зору, керованою з Землі , для переміщення в несприятливих умовах місячної поверхні.

, для переміщення в несприятливих умовах місячної поверхні. Крім того, транспортний засіб повинен бути повністю електричним , здатним заряджати себе самостійно, наприклад, за допомогою бортових сонячних панелей або інших систем, а також за допомогою зовнішньої інфраструктури, яку планується розмістити на Місяці.

, здатним заряджати себе самостійно, наприклад, за допомогою бортових сонячних панелей або інших систем, а також за допомогою зовнішньої інфраструктури, яку планується розмістити на Місяці. Також LTV повинен бути здатний перевозити двох екіпірованих астронавтів, а також будь-яке корисне навантаження масою до 500 кг на відстань хоча б двох кілометрів на одному заряді батарей .

. Автівка повинна мати міцну конструкцію, що здатна витримувати несприятливі умови південного полюсу Місяця, де температура може варіюватися від +126 до -173 градусів за Цельсієм під час місячної ночі.

Місячний автомобіль Lunar Terrain Vehicle перебуває на ранній стадії розробки, тому компанії поки не стали повідомляти його характеристики, очікувану вагу і запас ходу. Однак за словами віце-президента General Motors Джеффа Райдера, він буде створений з легких, міцних і еластичних матеріалів.

Віце-президент Lockheed Martin Кірк Шіреман наголосив, що вони хочуть створити апарат з дуже тривалим терміном служби.

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Досвід компаній у розробці місячного транспорту

Варто зазначити, що обидві компанії вже мають великий досвід в розробці технологій, які використовувалися на Місяці. Lockheed Martin і General Motors були одними з тих, хто брав участь в космічній програмі "Апполон".

General Motors розробила для місячних автомобілів, що використовувалися в місіях "Аполлон-15", "Аполлон-16" і "Аполлон-17", корпус і колеса. Lockheed Martin у свою чергу брала участь у розробці посадкових модулів.

У ході місії "Аполлон-17" у 1972 році її командир Юджин Сернан, до цього вже літав до супутника Землі у рамках місії "Аполлон-102, але не висаджують на його поверхню, в цілому проїздив на місячному автомобілі LRV більше 35 км і віддалявся на ньому від місячного посадкового модуля на відстань понад 7 кілометрів.