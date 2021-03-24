Космічний підрозділ компанії Lockheed Martin оголосив про підписання партнерської угоди зі стартапом Omnispace, який займається розробкою гібридної супутникової мережі зв'язку. У рамках угоди компанії мають намір "спільно вивчити можливість побудови 5G-мережі у космосі".

Віце-президент Lockheed Martin Рік Емброуз після підписання угоди зазначив, що у Omnispace "є дуже чітке бачення того, як пропонувати послугу", а також як донести її до мобільних пристроїв.

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Він також зазначив, що компанії вже близько року взаємодіють одна з одною. Угода про стратегічні інтереси має лише зміцнити спільну діяльність у напрямку створення гібридної мережі зв'язку, яка поєднує у собі охоплення глобальної супутникової мережі з пропускною спроможністю мереж мобільних операторів зв'язку.

Конкуренція зі SpaceX та One Web

Очевидно, майбутня мережу Lockheed Martin і Omnispace буде конкурувати на ринку супутникового інтернету з іншими подібними проєктами, такими як SpaceX Starlink і OneWeb. Перевага гібридної мережі зв'язку полягає у тому, що вона пропонує прямий зв'язок з пристроєм, а не дорогі наземні термінали, необхідні користувачам для підключення до інших супутникових мереж.

Ми можемо запропонувати можливість використання мобільного зв'язку користувачам стандартизованих смартфонів або терміналів 5G, і, як ви розумієте, це відкриває доступ до безлічі додатків,

– заявив глава Omnispace.

З моменту свого заснування у 2012 році Omnispace залучила близько 140 мільйонів інвестицій. У майбутньому компанія має намір здійснити перевірку своєї технології у космосі за допомогою концептуальної моделі мережі. Попри те, що проєктування гібридної мережі зв'язку ще не завершено, Omnispace говорить про те, що вона "буде мати значно нижчу вартість", ніж інші супутникові угруповання, які використовуються для надання послуг зв'язку.