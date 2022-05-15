Фотографію цього району було опубліковано на сторінці публічної галереї NASA. На фото зображено щось схоже на крихітний дверний отвір, який веде до "підземної марсіанської гробниці". Зрештою двері виявилися просто горбиком піску.

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Ешвін Васавада, науковий співробітник Марсіанської наукової лабораторії, розповів, що регіон був сформований стародавніми піщаними дюнами, які згодом утворили виходи пісковику. "Двері" – це, швидше за все, невеликий перелом.

Я думаю, що тут ми маємо або дві вертикальні тріщини, де середню частину було видалено, або одну вертикальну тріщину, і блоки трохи розсунулися,

– сказав Васавада.

Фотографію було зроблено з щогли марсохода, яка, за словами NASA, надає зображенням марсоходу "вид у людському масштабі".



"Дверний прохід" на Марсі / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Експертна думка Васавади про дверний отвір не вводить в оману справжніх правдолюбів – ентузіастів НЛО. Змови вже поширюються у мережі, і вони досить цікаві. Один користувач твітера стверджує, що всередині "дверного отвору" намальований череп, а на одному "покращеному" зображенні всередині зображений маленький чоловічок.

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Повернення Ingenuity та сильний марсотрус

Нагадаємо, що нещодавно NASA відновило контакт із марсіанським вертольотом Ingenuity, який було втрачено через розрядку батарей та розсинхронізацію годинника зонда. Науково-дослідний центр NASA – Jet Propulsion Laboratory (JPL) знову почав обмінюватися сигналами з марсіанським вертольотом. На думку експертів, перебої зі зв'язком сталися через велике пилове забруднення атмосфери в комбінації з низькими температурами на ділянці.

Тим часом апарат NASA InSight, який з 2018 року перебуває на Марсі та вимірює сейсмічну активність Червоної планети за допомогою інструменту SEIS, зареєстрував справді рекордний за силою марсотрус. На свій 1222-й сол (марсіанський день) роботи InSight зафіксував поштовхи магнітудою 5. Колишній рекордно потужний марсотрус зареєстрували у серпні 2021 року, він досягав магнітуди 4,2 за шкалою Ріхтера.