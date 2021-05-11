Дванадцять найвищих гір Сонячної системи: фото

Ми знаємо, яка найвища гора Землі. І чули, що найвища гора Сонячної системи – це гора Олімп на Марсі. А чи справді це так: чи дійсно Еверест - найвища гора Землі, а Олімп – найвища гора нашої зоряної системи?

Найвищою горою Землі є Еверест. Ця вершина здіймається на 8848 метрів над рівнем моря і на Землі дійсно немає гори, яка була б вищою. Але, якщо рахувати висоту гори від її основи, то Еверест втрачає лідерство на Землі.

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Найвища гора Землі Еверест / Фото Wikipedia

12 місце – вулкан Мауна-Лоа, Земля

Більша частина гори занурена під воду. Від основи до вершини висота Мауна-Лоа становить 10 165 метрів, що робить вулкан одним із найвищих піків Сонячної системи. Висота Мауна-Лоа над рівнем моря – 4 169 метрів.



Панорамний вид на Мауна-Лоа з гори Мауна-Кеа / Фото Wikipedia

11 місце – вулкан Мауна-Кеа, Земля

Якщо рахувати від основи і до найвищої точки вулкан здіймається приблизно на 10 203 метра, що на 38 метрів більше ніж висота сусіднього вулкану Мауна-Лоа. Проте більша частина гори занурена у води Тихого океану. Висота Мауна-Кеа над рівнем моря – 4 207 метрів.



Фотографія вулкану Мауна-Кеа, зроблена з Мауна-Лоа / Фото Wikipedia

10 місце – вершина без назви на Обероні, супутник Урану

Пік не має назви. Але його висота оцінюється в 11 тисяч метрів від основи. Причини формування достаменно невідомі. Вчені вважають, гора могла сформуватися внаслідок удару.



Найкраще існуюче фото Оберона, зроблене зондом Voyager 2; безіменний пік видно зліва нижче екватора / Фото Internet Archive

9 місце – гора Евбея на Іо, супутник Юпітера

Один з багатьох вулканів Іо. Висота точно невідома. За оцінками вона складає від 10 до 13 тисяч метрів.



Гора Евбея та її околиці / Фото Wikipedia

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8 місце – вулкан Арсія, Марс

Від основи до найвищої точки гора має висоту близько 11 700 метрів. Проте якщо точкою відліку брати не основу гори, а марсіанську точку відліку (аналог земного "над рівнем моря"), то висота Арсії зросте до 20 тисяч метрів.



Зображення вулкану Арсія, побудоване за допомогою даних з програми Mars Global Surveyor / Фото Wikipedia

7 місце – вулкан Елізій, Марс

Ця гора має висоту від основи до піку приблизно 12 600 метрів. Якщо ж рахувати від марсіанської точки відліку, то висота зросте до 14 100 метрів.



Вулкан Елізій в об'єктиві апарату Mars Odyssey / Фото Wikipedia

6 місце – гора Іонічна на Іо, супутник Юпітера

Це гора, а не вулкан. Виник пік в результаті тектонічних рухів на супутнику. Висота сягає 12 700 метрів.



Виверження вулкану на Іо / Фото Internet Archive

5 місце – гора Аскрійська, Марс

Але ця гора, звісно, ще один марсіанський вулкан. Висота його від основи до піку – 14 900 метрів. А якщо рахувати від марсіанської точки відліку, то 18 255 метрів.



Зображення гори Аскрійської, побудоване за допомогою даних з програми Mars Global Surveyor / Фото Wikipedia

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4 місце – гора Південна Боославла на Іо, супутник Юпітера

І знову Іо. Цей супутник хоч і маленький, проте геологічно активний, що і дало йому таку велику кількість високих гір. Південна Боославла (South Boösaule Mons) – це найвища гора супутника. Вона здіймається вгору приблизно на 17 500 метрів. З однієї сторони піку є обрив висотою 15 кілометрів.



Фотографія Південної Боославли, зроблена апаратом Voyager 1 / Фото Wikipedia

3 місце – екваторіальний хребет Япета, супутник Сатурна

Ще хребет називають стіною Япета. Він тягнеться вздовж екватора супутника на 1 300 кілометрів. Причини виникнення достаменно невідомі. Висота окремих піків хребта не вимірювалась, проте середня висота відома – близько 20 тисяч метрів.



Фото екваторіального хребта Япета, зроблене зондом Cassini / Фото NASA

2 місце – пік Реясильвія, астероїд Веста

Реясильвія – це гігантський кратер на астероїді Веста, діаметром 505 кілометрів. Названий на честь матері Ромула та Рема Реї Сильвії. В центрі кратера знаходиться гора , яка має висоту 22 500 метрів. Часто саме Реясильвію називають найвищою горою Сонячної системи. Але це не так.



Гора Реясильвій / Фото Wikipedia

1 місце – гора Олімп, Марс

Старий добрий марсіанський Олімп міцно тримає лаври першості. Більшість населення коли-небудь чуло про цю гігантську гору. Вулкан має висоту 21 299 метрів, якщо рахувати відносно марсіанської точки відліку. Це і послугувало причиною називати Реясильвію найвищим піком Сонячної системи. Проте, якщо рахувати висоту від основи гори, то Олімп стає вищим – приблизно 26 тисяч метрів відділяють найвищу точку вулкану та його основу.



Гора Олімп / Фото NASA