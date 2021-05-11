Дванадцять найвищих гір Сонячної системи: фото

Ми знаємо, яка найвища гора Землі. І чули, що найвища гора Сонячної системи – це гора Олімп на Марсі. А чи справді це так: чи дійсно Еверест - найвища гора Землі, а Олімп – найвища гора нашої зоряної системи?
Найвищою горою Землі є Еверест. Ця вершина здіймається на 8848 метрів над рівнем моря і на Землі дійсно немає гори, яка була б вищою. Але, якщо рахувати висоту гори від її основи, то Еверест втрачає лідерство на Землі.
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Найвища гора Землі Еверест / Фото Wikipedia
12 місце – вулкан Мауна-Лоа, Земля
Більша частина гори занурена під воду. Від основи до вершини висота Мауна-Лоа становить 10 165 метрів, що робить вулкан одним із найвищих піків Сонячної системи. Висота Мауна-Лоа над рівнем моря – 4 169 метрів.
Панорамний вид на Мауна-Лоа з гори Мауна-Кеа / Фото Wikipedia
11 місце – вулкан Мауна-Кеа, Земля
Якщо рахувати від основи і до найвищої точки вулкан здіймається приблизно на 10 203 метра, що на 38 метрів більше ніж висота сусіднього вулкану Мауна-Лоа. Проте більша частина гори занурена у води Тихого океану. Висота Мауна-Кеа над рівнем моря – 4 207 метрів.
Фотографія вулкану Мауна-Кеа, зроблена з Мауна-Лоа / Фото Wikipedia
10 місце – вершина без назви на Обероні, супутник Урану
Пік не має назви. Але його висота оцінюється в 11 тисяч метрів від основи. Причини формування достаменно невідомі. Вчені вважають, гора могла сформуватися внаслідок удару.
Найкраще існуюче фото Оберона, зроблене зондом Voyager 2; безіменний пік видно зліва нижче екватора / Фото Internet Archive
9 місце – гора Евбея на Іо, супутник Юпітера
Один з багатьох вулканів Іо. Висота точно невідома. За оцінками вона складає від 10 до 13 тисяч метрів.
Гора Евбея та її околиці / Фото Wikipedia
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8 місце – вулкан Арсія, Марс
Від основи до найвищої точки гора має висоту близько 11 700 метрів. Проте якщо точкою відліку брати не основу гори, а марсіанську точку відліку (аналог земного "над рівнем моря"), то висота Арсії зросте до 20 тисяч метрів.
Зображення вулкану Арсія, побудоване за допомогою даних з програми Mars Global Surveyor / Фото Wikipedia
7 місце – вулкан Елізій, Марс
Ця гора має висоту від основи до піку приблизно 12 600 метрів. Якщо ж рахувати від марсіанської точки відліку, то висота зросте до 14 100 метрів.
Вулкан Елізій в об'єктиві апарату Mars Odyssey / Фото Wikipedia
6 місце – гора Іонічна на Іо, супутник Юпітера
Це гора, а не вулкан. Виник пік в результаті тектонічних рухів на супутнику. Висота сягає 12 700 метрів.
Виверження вулкану на Іо / Фото Internet Archive
5 місце – гора Аскрійська, Марс
Але ця гора, звісно, ще один марсіанський вулкан. Висота його від основи до піку – 14 900 метрів. А якщо рахувати від марсіанської точки відліку, то 18 255 метрів.
Зображення гори Аскрійської, побудоване за допомогою даних з програми Mars Global Surveyor / Фото Wikipedia
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4 місце – гора Південна Боославла на Іо, супутник Юпітера
І знову Іо. Цей супутник хоч і маленький, проте геологічно активний, що і дало йому таку велику кількість високих гір. Південна Боославла (South Boösaule Mons) – це найвища гора супутника. Вона здіймається вгору приблизно на 17 500 метрів. З однієї сторони піку є обрив висотою 15 кілометрів.
Фотографія Південної Боославли, зроблена апаратом Voyager 1 / Фото Wikipedia
3 місце – екваторіальний хребет Япета, супутник Сатурна
Ще хребет називають стіною Япета. Він тягнеться вздовж екватора супутника на 1 300 кілометрів. Причини виникнення достаменно невідомі. Висота окремих піків хребта не вимірювалась, проте середня висота відома – близько 20 тисяч метрів.
Фото екваторіального хребта Япета, зроблене зондом Cassini / Фото NASA
2 місце – пік Реясильвія, астероїд Веста
Реясильвія – це гігантський кратер на астероїді Веста, діаметром 505 кілометрів. Названий на честь матері Ромула та Рема Реї Сильвії. В центрі кратера знаходиться гора , яка має висоту 22 500 метрів. Часто саме Реясильвію називають найвищою горою Сонячної системи. Але це не так.
Гора Реясильвій / Фото Wikipedia
1 місце – гора Олімп, Марс
Старий добрий марсіанський Олімп міцно тримає лаври першості. Більшість населення коли-небудь чуло про цю гігантську гору. Вулкан має висоту 21 299 метрів, якщо рахувати відносно марсіанської точки відліку. Це і послугувало причиною називати Реясильвію найвищим піком Сонячної системи. Проте, якщо рахувати висоту від основи гори, то Олімп стає вищим – приблизно 26 тисяч метрів відділяють найвищу точку вулкану та його основу.
Гора Олімп / Фото NASA