Два мільйони гривень на шахрайстві: кіберполіція викрила подружжя в інтернет-обмані

Кіберполіція Запоріжжя затримала двох підозрюваних в інтернет-шахрайстві. Як пишуть на офіційному сайті, подружжя обдурило людей на два мільйони гривень.

Суть обману полягала у створенні інтернет-магазинів та продажі товару, якого насправді не існує. Головною умовою була передплата, після якої шахраї просто зникали.

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Що відомо

Правопорушення викрили співробітники кіберполіції Запоріжжя спільно зі слідчим відділом Мелітопольського районного управління поліції.

Загалом кількість постраждалих оцінюють приблизно у тисячу людей.

Схему організувала 20-річна жителька області спільно із 21-річним співмешканцем.

Пара у соціальній мережі створювала фейкові інтернет-магазини, де розміщувала оголошення про продаж одягу та взуття.

На сторінках, де було майже 80 тисяч підписників, розміщували позитивні відгуки про свою роботу.

Від покупців вимагали передплату, а після одержання грошей – зникали.

Фіксація процесу обшуків: відео

Під час обшуків помешкання та автомобіля вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, "чорнові записи" та майже 2 мільйони гривень, походження яких співмешканці пояснити не змогли.



Обшук помешкання фігурантів справи про шахрайство / Фото Кіберполіція



Подружжя шахраїв не змогло пояснити походження великої суми коштів / Фото Кіберполіція

Що загрожує фігурантам справи

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру.

Шахраям загрожує до восьми років ув’язнення.