Суть обману полягала у створенні інтернет-магазинів та продажі товару, якого насправді не існує. Головною умовою була передплата, після якої шахраї просто зникали.
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Що відомо
- Правопорушення викрили співробітники кіберполіції Запоріжжя спільно зі слідчим відділом Мелітопольського районного управління поліції.
- Загалом кількість постраждалих оцінюють приблизно у тисячу людей.
- Схему організувала 20-річна жителька області спільно із 21-річним співмешканцем.
- Пара у соціальній мережі створювала фейкові інтернет-магазини, де розміщувала оголошення про продаж одягу та взуття.
- На сторінках, де було майже 80 тисяч підписників, розміщували позитивні відгуки про свою роботу.
- Від покупців вимагали передплату, а після одержання грошей – зникали.
Фіксація процесу обшуків: відео
Під час обшуків помешкання та автомобіля вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, "чорнові записи" та майже 2 мільйони гривень, походження яких співмешканці пояснити не змогли.
Обшук помешкання фігурантів справи про шахрайство / Фото Кіберполіція
Подружжя шахраїв не змогло пояснити походження великої суми коштів / Фото Кіберполіція
Що загрожує фігурантам справи
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру.
Шахраям загрожує до восьми років ув’язнення.