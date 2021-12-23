Дуже великий телескоп відкриває найбільшу групу планет-сиріт

Ми звикли "бачити", що планети обертаються навколо своїх материнських зірок. Але існують планети, які не мають власного світила. Їх називають "сиротами" й виявити їх дуже важко.

Екзопланету, яка обертається навколо материнської зірки, виявити досить просто. Все тому, що ця планета, якщо її навіть не можна прямо побачити, гравітаційно впливає на зорю й ми це можемо зафіксувати. Також існують й інші методи виявлення планет, біля далеких зірок. А от із "сиротами" так вчинити не вийде, адже вони самі подорожують у безкрайому океані космосу.

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Художнє бачення планети-сироти: дивіться відео

Як виявили велику групу планет-блукальців

Через "відсутність у планет" власних зірок, виявити їх дуже й дуже складно. У "нашому випадку" на допомогу прийшов Дуже великий телескоп (Very Large Telescope, VLT) Європейської південної обсерваторії (European Southern Observatory, ESO), а також інші обсерваторії ESO.

Науковці зібрали дані спостережень за 20 років роботи телескопів та космічної обсерваторії Gaia, що допомогло виявити щонайменше групу із 70 самотніх об'єктів. Розташовані нововідкриті планети у регіоні зореутворення у сузір'ях Скорпіона та Змієносця. Усі "сироти" мають маси, близькі до маси Юпітера, тобто є досить немаленькими об'єктами.

Саме їхня масивність та відносно нещодавнє утворення (вік відкритих планет оцінюється у кілька мільйонів років) дозволило відшукати об'єкти у космосі. Річ у тому, що певний час після формування "сироти" ще достатньо розпечені та гарячі, що "змушує" їх активно випромінювати на певних довжинах хвиль, наприклад, в інфрачервоному діапазоні. Таке випромінювання дозволяє виявити об'єкти на зображеннях, зроблених чутливими камерами телескопів.

Відкриття такої великої групи планет-сиріт – це важливий крок у розумінні їхньої еволюції та умов утворення. Вважається, що у Галактиці існують мільярди таких планет, але виявили ми всього лише кілька десятків.