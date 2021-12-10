Дуже великий телескоп сфотографував незвичайну екзопланету

За останні кілька десятків років людство навчилося неймовірно добре виявляти екзопланети – планети біля інших зірок. Сьогодні їх відкрито вже понад 4 600 штук. Але дуже мало з них ми змогли сфотографувати.

Фотографію зробив Дуже великий телескоп (Very Large Telescope, VLT) з допомогою інструмента SPHERE. Прилад спеціально призначений для того, щоб виявляти екзопланети методом прямого спостереження біля найближчих зірок. Так й вдалося побачити планету Бета Кентавра b, яка розташована у пекельній подвійній зоряній системі.

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Екзопланета Бета Кентавра b розташована справа внизу / Фото Phys

Цікава екзопланета

Бета Кентавра b розташована від нас на відстані близько 335 світлових років. Її фотографія визначна, адже це перше зображення такої масивної зоряної пари, яка має власну екзопланету. Сукупна маса обох зірок приблизно у шість разів перевищує масу Сонця.

Сама ж екзопланета приблизно у 10 разів масивніша за Юпітера та має орбіту, яка приблизно у 100 разів віддаленіша від центру мас системи, ніж орбіта Юпітера. Таким чином, Бета Кентавра b розташована на відстані близько 80 астрономічних одиниць (11 мільярдів 867 мільйонів 829 тисяч кілометрів) від барицентра, навколо якого обертається.

Також цікаво те, що такі масивні зорі, як у системі Бета Кентавра, дуже гарячі. Наприклад, головна зірка системи приблизно втричі гарячіша за Сонце, що спричиняє високий рівень випромінювання в ультрафіолетовому та рентгенівському діапазонах. Усе це впливає на навколишній газ та, в минулому, на протопланетний диск й раніше вважалося, що за таких умов планета сформуватися не може. Та тепер ми бачимо, що це не так.