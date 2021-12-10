Фотографію зробив Дуже великий телескоп (Very Large Telescope, VLT) з допомогою інструмента SPHERE. Прилад спеціально призначений для того, щоб виявляти екзопланети методом прямого спостереження біля найближчих зірок. Так й вдалося побачити планету Бета Кентавра b, яка розташована у пекельній подвійній зоряній системі.

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Екзопланета Бета Кентавра b розташована справа внизу / Фото Phys

Цікава екзопланета

Бета Кентавра b розташована від нас на відстані близько 335 світлових років. Її фотографія визначна, адже це перше зображення такої масивної зоряної пари, яка має власну екзопланету. Сукупна маса обох зірок приблизно у шість разів перевищує масу Сонця.

Сама ж екзопланета приблизно у 10 разів масивніша за Юпітера та має орбіту, яка приблизно у 100 разів віддаленіша від центру мас системи, ніж орбіта Юпітера. Таким чином, Бета Кентавра b розташована на відстані близько 80 астрономічних одиниць (11 мільярдів 867 мільйонів 829 тисяч кілометрів) від барицентра, навколо якого обертається.

Також цікаво те, що такі масивні зорі, як у системі Бета Кентавра, дуже гарячі. Наприклад, головна зірка системи приблизно втричі гарячіша за Сонце, що спричиняє високий рівень випромінювання в ультрафіолетовому та рентгенівському діапазонах. Усе це впливає на навколишній газ та, в минулому, на протопланетний диск й раніше вважалося, що за таких умов планета сформуватися не може. Та тепер ми бачимо, що це не так.

Зверніть увагу! Інші зображення та фотографії, зроблені Дуже великим телескопом, можна побачити на сайті.