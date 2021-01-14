Павло Дуров провів переговори з банками та інвесторами про залучення позики для Telegram. Мова йде про сотні мільйонів доларів у вигляді боргу, який може бути сконвертований в акції, якщо Telegram в майбутньому вийде на біржу.

При цьому одне з джерел зазначило, що додаткове фінансування може перевищити 1 мільярд, але плани компанії ще можуть помінятися. Про це пише The Information з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

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Що відомо

Telegram переживає різке зростання популярності на фоні змін політики конфіденційності WhatApp і жорсткої позиції Twitter і Facebook щодо Дональда Трампа та його прихильників. Збільшення кількості користувачів спричинило істотне зростання витрат на обслуговування інфраструктури месенджера, який досі не заробляє самостійно, а фінансується за рахунок особистих коштів Павла Дурова.

Видання зазначає, що Telegram шукає додаткове фінансування вже кілька місяців з огляду на те, що у квітні компанії потрібно розрахуватися з інвесторами блокчейн-проєкту TON, які погодилися конвертувати свої інвестиції в позику й отримати навесні 2021 року 110 відсотків від вкладеної суми. Сума боргу Telegram після закриття TON невідома.

Представник Telegram Маркус Ра розповів The Information, що компанія постійно отримує пропозиції про фінансування і розглядає різні варіанти, які відповідають духу месенджера, орієнтованого на конфіденційність.:

Зараз ми оцінюємо ці пропозиції, але поки не прийняли рішення, яким шляхом йти,

– зазначив Маркус.

Залучення фінансування саме у вигляді боргу дозволить Павлу Дурову і його брату Миколі зберегти повний контроль над Telegram, але при цьому розрахуватися з інвесторами TON і зміцнити інфраструктуру месенджера до початку монетизації, яка була анонсована в кінці 2020 року.