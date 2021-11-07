Дуров анонсував платну підписку для тих, хто не хоче бачити рекламу в Telegram

Офіційні рекламні оголошення, запуск яких в Telegram анонсували наприкінці жовтня, можна буде відключити. Так у компанії відреагували на численні звернення користувачів.

У Telegram вже працюють над розробкою нової функції. Попередньо її планують запустити вже у листопаді 2021 року, повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

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Що саме анонсував Дуров

За його словами, оформити як недорогу підписку, яка дозволить користувачам безпосередньо фінансово підтримувати розвиток месенджера. Водночас у Telegram розглядають й інші пропозиції користувачів. Зокрема тих, хто хотів би "вимикати" рекламні оголошення у своїх авторських каналах. Поки що компанія Дурова прораховує економічні умови такої можливості.

Незабаром рекламодавці зможуть розміщувати "невидиме" оголошення у будь-якому каналі, яке за умови достатньої вартості показу призведе до відсутності оголошень у цьому каналі,

– пояснив Дуров.

Він підкреслив, що у Telegram продовжують працювати над функціями, завдяки яким месенджеру вдасться вийти не беззбитковість. При цьому, запевнив, що інтереси користувачів та авторів контенту залишатимуться у пріоритеті.

Рекламна платформа у Telegram: що відомо

Вперше про плани щодо монетизації Telegram його засновник Павло Дуров повідомив ще у 2020 році. Його компанія протягом тривалого часу тестувала концепцію й восени 2021 року оголосила про готовність до повноцінного запуску.

Деякі з умов роботи рекламної платформи є досить дивними. Наприклад – те, що встановлений мінімально необхідний бюджет для запуску рекламної кампанії. Він становить аж 2 мільйони євро, з яких 1 – це депозит. Він не повернеться, якщо рекламодавець не витратить 10 мільйонів євро за останній рік.

Поки нововведення працюють лише у тестовому режимі. Доходами від реклами компанія поділиться з власниками каналів тоді, коли зможе повністю покривати свої основні витрати.