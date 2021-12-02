Думали, що ведмеді, а виявилися "люди": найдавніші свідчення прямоходіння наших пращурів

Антропологи регулярно дізнаються щось нове про наших пращурів. Та точно щось сказати досить важко, адже знахідок не так багато. Одним з таких питань є те, коли наші пращури стали впевнено ходити на двох ногах.

У 1976 році на території нинішньої Танзанії, Африка, був виявлений ланцюжок слідів на ділянці Лаетолі А. Вони вирізнялися тим, що їх залишила істота, яка пересувалася на двох кінцівках. Та впевнено ідентифікувати, хто саме залишив ланцюжок не вдалося. На думку спеціалістів, це були або наші пращури, або ведмідь. Вік знахідки – 3,66 мільйона років.

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Відбиток лапи чорного ведмедя під час прямоходіння / Фото Nature

Ведмеді чи "люди"

На користь того, що ланцюжок відбитків залишили наші пращури, говорить те, що поряд були виявлені інші сліди. Їх вже впевнено ідентифікували, як відбитки ніг Австралопітеків афарських. Та сліди з ділянки Лаетолі А були такими різними та нечіткими, що науковці вважали їх відбитками ведмедя, який пересувався на задніх лапах.

Щоб довести чи спростувати "теорію про ведмедів", обрали кількох представників виду чорного ведмедя, розмір задніх лап яких аналогічний розмірам відбитків Лаетолі А. Заманюючи тварин кленовим сиропом, їх змусили ходити на задніх кінцівках. Також відбитки порівняли зі слідами шимпанзе та людей.

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Дослідження показали, що відбитки залишили точно не ведмеді та, ймовірно, не шимпанзе. Але цікаво, що це були й не Австралопітеки афарські, відбитки ніг яких знайшли неподалік та які також існували у той самий часовий проміжок. Тому науковці впевнено говорять, що Лаетолі А – це сліди, залишені гомінінами, але якими саме – невідомо. Це свідчить про велике різноманіття серед наших пращурів.