Google створив дудл до Геловіну: історія та особливості свята
Джерело:24 канал
Щороку 31 жовтня в усьому світі відзначають Геловін. Вирішила нагадати про таку яскраву традицію й компанія Google. З цієї нагоди вона створила відповідний дудл (своєрідна заставка, яка з'являється на домашній сторінці пошуковика).
Як зазначили в компанії, час летить, і знову настає моторошний сезон. Водночас Google побажав своїм користувачам неперевершеного Геловіну.
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Геловінський дудл від Google
Компанія його зробила у формі анімації. На кадрах можна побачити ворон, що варять чарівне зілля в казані. Одна з них тримає найбільш відомий символ Геловіну – схожий на обличчя ліхтар, вирізаний з гарбуза (англійською jack-o'-lantern).
Окрім того, можна побачити інші атрибути цього свята – різні смаколики задля частувань дітей і павутину.
Сам напис Google створено у дещо містичному стилі. Власне гарбуз і казан замінюють у ньому букви "o".
Дудл від Google з нагоди Геловіна 2021 / Картинка компанії Google
Історія Геловіну
Сьогодні Геловін є найбільш популярним у англомовних країнах – США, Канаді, Великій Британії та Ірландії. Бере це свято свій початок з традицій древніх кельтів Шотландії та Ірландії. У дохристиянську добу вони розділяли рік на два сезони – літній та зимовий. Цей день – 31 жовтня – був для них останнім днем року.
В цей час люди закінчували збирати врожай та переходили на зимовий сезон. Новорічне свято Самайн (Samhain) відбувалося саме цієї ночі. Кельти вірили, що вночі світ живих і світ мертвих відкривають свої двері, а духи проникають на землю. Щоб уберегти себе та свою родину від злих духів, вони не запалювали вогні в будинках, натомість одягалися у звірині шкури та відлякували несподіваних гостей.Крім того, люди залишали солодощі для привидів біля порогу, а звірів приносили в жертву. Символом свята з незапам'ятних часів вважають гарбуз – знак закінчення літа і своєрідний "оберіг" від злих духів.
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Як Геловін відзначають сьогодні
У сучасному світі свято втратило своє історичне та релігійне значення. Якоюсь мірою зараз Геловін — просто привід для веселощів. Кельтські традиції адаптували під новий час: замість шкіри звірів, люди одягають костюми, дарують частування дітям, а не духам.
Головним символом свята став "світильник Джека" – гарбуз із вирізаними очима, носом і ротом, всередину якого вставляють свічку. Традицію створювати такі ліхтарі пов'язують із ірландською легендою про старого фермера на ім'я Джек. Він примудрився двічі обдурити диявола та взяти з нього обіцянку відмовитися від зазіхання його душу. Джек не потрапив ні до раю, ні до пекла. Він зробив із гарбуза світильник, помістивши в нього вугілля, що тліло. Так він ходить світом в очікуванні судного дня.
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Святкування Геловіну також супроводжується різними іграми та ворожіннями. Люди прикрашають свої будинки ліхтариками, гарбузами. До свята готують різні частування з яблук. Діти ж у костюмах ходять по домівках і випрошують солодощі із фразами на кшталт Trick or Treat ("Частування чи життя"). Ця традиція відноситься до Середньовіччя, тоді люди в костюмах брали частування за молитви за душі померлих.
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В яких країнах можна побачити дудл з нагоди Геловіну
- Канада
- США
- Бразилія
- Мексика
- Перу
- Чилі
- Аргентина
- Сенегал
- Гана
- Нігерія
- Уганда
- Кенія
- Танзанія
- Південна Африка
- Іспанія
- Португалія
- Франція
- Італія
- Греція
- Німеччина
- Україна
- Велика Британія
- Ірландія
- Ісландія
- Нідерланди
- Данія
- Норвегія
- Росія
- Лалтвія
- Литва
- Естонія
- Болгарія
- Японія
- Південна Корея
- Тайвань
- В'єтнам
- Тайланд
- Австралія
- Нова Зеландія
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Країни, де відображається геловінський дудл / Cкриншот 24 каналу