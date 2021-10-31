Google створив дудл до Геловіну: історія та особливості свята

31 жовтня 2021 , 07:33
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Джерело:

24 канал

Щороку 31 жовтня в усьому світі відзначають Геловін. Вирішила нагадати про таку яскраву традицію й компанія Google. З цієї нагоди вона створила відповідний дудл (своєрідна заставка, яка з'являється на домашній сторінці пошуковика).

Як зазначили в компанії, час летить, і знову настає моторошний сезон. Водночас Google побажав своїм користувачам неперевершеного Геловіну.

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Геловінський дудл від Google

Компанія його зробила у формі анімації. На кадрах можна побачити ворон, що варять чарівне зілля в казані. Одна з них тримає найбільш відомий символ Геловіну – схожий на обличчя ліхтар, вирізаний з гарбуза (англійською jack-o'-lantern).

Окрім того, можна побачити інші атрибути цього свята – різні смаколики задля частувань дітей і павутину.

Сам напис Google створено у дещо містичному стилі. Власне гарбуз і казан замінюють у ньому букви "o".


Дудл від Google з нагоди Геловіна 2021 / Картинка компанії Google

Історія Геловіну

Сьогодні Геловін є найбільш популярним у англомовних країнах – США, Канаді, Великій Британії та Ірландії. Бере це свято свій початок з традицій древніх кельтів Шотландії та Ірландії. У дохристиянську добу вони розділяли рік на два сезони – літній та зимовий. Цей день – 31 жовтня – був для них останнім днем ​​року.

В цей час люди закінчували збирати врожай та переходили на зимовий сезон. Новорічне свято Самайн (Samhain) відбувалося саме цієї ночі. Кельти вірили, що вночі світ живих і світ мертвих відкривають свої двері, а духи проникають на землю. Щоб уберегти себе та свою родину від злих духів, вони не запалювали вогні в будинках, натомість одягалися у звірині шкури та відлякували несподіваних гостей.Крім того, люди залишали солодощі для привидів біля порогу, а звірів приносили в жертву. Символом свята з незапам'ятних часів вважають гарбуз – знак закінчення літа і своєрідний "оберіг" від злих духів.

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Як Геловін відзначають сьогодні

У сучасному світі свято втратило своє історичне та релігійне значення. Якоюсь мірою зараз Геловін — просто привід для веселощів. Кельтські традиції адаптували під новий час: замість шкіри звірів, люди одягають костюми, дарують частування дітям, а не духам.

Головним символом свята став "світильник Джека" – гарбуз із вирізаними очима, носом і ротом, всередину якого вставляють свічку. Традицію створювати такі ліхтарі пов'язують із ірландською легендою про старого фермера на ім'я Джек. Він примудрився двічі обдурити диявола та взяти з нього обіцянку відмовитися від зазіхання його душу. Джек не потрапив ні до раю, ні до пекла. Він зробив із гарбуза світильник, помістивши в нього вугілля, що тліло. Так він ходить світом в очікуванні судного дня.

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Святкування Геловіну також супроводжується різними іграми та ворожіннями. Люди прикрашають свої будинки ліхтариками, гарбузами. До свята готують різні частування з яблук. Діти ж у костюмах ходять по домівках і випрошують солодощі із фразами на кшталт Trick or Treat ("Частування чи життя"). Ця традиція відноситься до Середньовіччя, тоді люди в костюмах брали частування за молитви за душі померлих.

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В яких країнах можна побачити дудл з нагоди Геловіну

  • Канада
  • США
  • Бразилія
  • Мексика
  • Перу
  • Чилі
  • Аргентина
  • Сенегал
  • Гана
  • Нігерія
  • Уганда
  • Кенія
  • Танзанія
  • Південна Африка
  • Іспанія
  • Португалія
  • Франція
  • Італія
  • Греція
  • Німеччина
  • Україна
  • Велика Британія
  • Ірландія
  • Ісландія
  • Нідерланди
  • Данія
  • Норвегія
  • Росія
  • Лалтвія
  • Литва
  • Естонія
  • Болгарія
  • Японія
  • Південна Корея
  • Тайвань
  • В'єтнам
  • Тайланд
  • Австралія
  • Нова Зеландія

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Країни, де відображається геловінський дудл / Cкриншот 24 каналу

Автор: Андрій Шляхтін