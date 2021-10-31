Як зазначили в компанії, час летить, і знову настає моторошний сезон. Водночас Google побажав своїм користувачам неперевершеного Геловіну.

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Геловінський дудл від Google

Компанія його зробила у формі анімації. На кадрах можна побачити ворон, що варять чарівне зілля в казані. Одна з них тримає найбільш відомий символ Геловіну – схожий на обличчя ліхтар, вирізаний з гарбуза (англійською jack-o'-lantern).

Окрім того, можна побачити інші атрибути цього свята – різні смаколики задля частувань дітей і павутину.

Сам напис Google створено у дещо містичному стилі. Власне гарбуз і казан замінюють у ньому букви "o".



Дудл від Google з нагоди Геловіна 2021 / Картинка компанії Google

Історія Геловіну

Сьогодні Геловін є найбільш популярним у англомовних країнах – США, Канаді, Великій Британії та Ірландії. Бере це свято свій початок з традицій древніх кельтів Шотландії та Ірландії. У дохристиянську добу вони розділяли рік на два сезони – літній та зимовий. Цей день – 31 жовтня – був для них останнім днем ​​року.

В цей час люди закінчували збирати врожай та переходили на зимовий сезон. Новорічне свято Самайн (Samhain) відбувалося саме цієї ночі. Кельти вірили, що вночі світ живих і світ мертвих відкривають свої двері, а духи проникають на землю. Щоб уберегти себе та свою родину від злих духів, вони не запалювали вогні в будинках, натомість одягалися у звірині шкури та відлякували несподіваних гостей.Крім того, люди залишали солодощі для привидів біля порогу, а звірів приносили в жертву. Символом свята з незапам'ятних часів вважають гарбуз – знак закінчення літа і своєрідний "оберіг" від злих духів.

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Як Геловін відзначають сьогодні

У сучасному світі свято втратило своє історичне та релігійне значення. Якоюсь мірою зараз Геловін — просто привід для веселощів. Кельтські традиції адаптували під новий час: замість шкіри звірів, люди одягають костюми, дарують частування дітям, а не духам.

Головним символом свята став "світильник Джека" – гарбуз із вирізаними очима, носом і ротом, всередину якого вставляють свічку. Традицію створювати такі ліхтарі пов'язують із ірландською легендою про старого фермера на ім'я Джек. Він примудрився двічі обдурити диявола та взяти з нього обіцянку відмовитися від зазіхання його душу. Джек не потрапив ні до раю, ні до пекла. Він зробив із гарбуза світильник, помістивши в нього вугілля, що тліло. Так він ходить світом в очікуванні судного дня.

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Святкування Геловіну також супроводжується різними іграми та ворожіннями. Люди прикрашають свої будинки ліхтариками, гарбузами. До свята готують різні частування з яблук. Діти ж у костюмах ходять по домівках і випрошують солодощі із фразами на кшталт Trick or Treat ("Частування чи життя"). Ця традиція відноситься до Середньовіччя, тоді люди в костюмах брали частування за молитви за душі померлих.

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В яких країнах можна побачити дудл з нагоди Геловіну

Канада

США

Бразилія

Мексика

Перу

Чилі

Аргентина

Сенегал

Гана

Нігерія

Уганда

Кенія

Танзанія

Південна Африка

Іспанія

Португалія

Франція

Італія

Греція

Німеччина

Україна

Велика Британія

Ірландія

Ісландія

Нідерланди

Данія

Норвегія

Росія

Лалтвія

Литва

Естонія

Болгарія

Японія

Південна Корея

Тайвань

В'єтнам

Тайланд

Австралія

Нова Зеландія

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Країни, де відображається геловінський дудл / Cкриншот 24 каналу