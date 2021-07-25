Краще, ніж у Apple: DuckDuckGo запустив захищений поштовий сервіс

Розробники конфіденційної пошукової системи DuckDuckGo створили новий email-сервіс. Він, як і головний продукт компанії, захищає від відслідковування – видаляє з вхідних повідомлень будь-які трекери, які допомагають складати профілі користувачів для таргетованої реклами.

Користувачі сервісу отримують безплатну адресу на @duck.com, де листи очищаються від трекерів. Після цього вони пересилаються у звичайну поштову скриньку.

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Що пропонує новий сервіс

Різноманітні трекери здатні повідомляти відправникам електронних листів, коли користувач відкриває їх повідомлення. Вони також надають рекламним компаніям велику кількість інформації про людину, допомагаючи створити її профіль – який пристрій використовували для читання листа, коли його відкрили, дані про розташування і так далі. У гіршому випадку дані можуть потрапити в руки третіх осіб.

Якщо ви використовуєте поштову службу, таку як Gmail або Yahoo, це не проблема! Електронні листи, відправлені на вашу особисту Duck-адресу, будуть приходити туди, як і завжди, тому ви зможете читати свою електронну пошту, як зазвичай, в будь-якому додатку або в інтернеті, без проблем,

– кажуть розробники DuckDuckGo.

Також новий сервіс буде надавати одноразові поштові скриньки, наприклад, для використання на сумнівних сайтах, які можуть нав'язливо спамити повідомленнями або ділитися email-адресами з кимось ще.