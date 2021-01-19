Пошукова система DuckDuckGo, орієнтована на конфіденційність, вперше за свою 12-річну історію опрацювала за день понад 100 мільйонів пошукових запитів користувачів. Рекорд був встановлений після двох років стабільного зростання кількості запитів.

Стрімке зростання показника помітили у серпні 2020 року, коли пошукова система почала регулярно отримувати понад 2 мільярди запитів на місяць. Це стало наслідком виходу за межі власного сайту – компанія запустила версії для мобільних пристроїв на Android і iOS, а також спеціальне розширення для Chrome, пише ZDNet.

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У чому причини популярності

У вересні 2020 року компанія повідомила у Твіттері про більш ніж 4 мільйони користувачів. Зростання популярності пошукової системи пояснюється її зобов'язанням не збирати дані користувачів і надавати для всіх однакові результати пошуку по заданому запиту.

Тема конфіденційності останніми роками стоїть у світі особливо гостро після багатьох інцидентів із витоками, торгівлею та незаконним збором персональних даних. Орієнтування на конфіденційність все частіше стає одним з основних факторів при виборі сервісів. Як повідомила компанія торік, відсутність деталізованих даних не дозволяє їй самій точно оцінити розмір власної бази користувачів.

Завдяки конфіденційності DuckDuckGo обрали пошуковою системою за замовчуванням в браузері Tor. Вона також використовується за замовчуванням в режимах приватного перегляду деяких інших браузерів.