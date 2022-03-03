ДСНС просить українців долучатись до чат-бота у WhatsApp. Він надає доступ до надійної та правдивої інформації щодо процедури реагування на надзвичайні ситуації.

Цікаво Новий телеграм-бот напряму зв’язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

Де знайти бота

  • Отримати доступ можна за посиланням.
  • Для старту напишіть "Почати" або "Begin".
  • Після цього ви отримаєте доступ до актуальної інформації, зокрема про те, що робити у надзвичайній ситуації, а також де знаходяться пункти допомоги у вашому регіоні.
  • Кожен пункт меню позначений порядковим номером.
  • Вся подальша взаємодія відбувається за допомогою цих номерів. Вводьте в текстовий рядок потрібний номер запиту і бот відповість вам.

Бот ДСНС
Бот ДСНС / Фото ДСНС