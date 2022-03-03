ДСНС просить українців долучатись до чат-бота у WhatsApp. Він надає доступ до надійної та правдивої інформації щодо процедури реагування на надзвичайні ситуації.
Цікаво Новий телеграм-бот напряму зв’язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога
Де знайти бота
- Отримати доступ можна за посиланням.
- Для старту напишіть "Почати" або "Begin".
- Після цього ви отримаєте доступ до актуальної інформації, зокрема про те, що робити у надзвичайній ситуації, а також де знаходяться пункти допомоги у вашому регіоні.
- Кожен пункт меню позначений порядковим номером.
- Вся подальша взаємодія відбувається за допомогою цих номерів. Вводьте в текстовий рядок потрібний номер запиту і бот відповість вам.
Бот ДСНС / Фото ДСНС