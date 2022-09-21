Тихо не буде: в ДСНС розповіли, коли припинять тестувати систему сповіщення про загрози

З 7 вересня ДСНС розпочала тестування системи оповіщення населення про загрози Cell Broadcast. Надокучливий сигнал сповіщення став причиною сотень мемів та спричинив низку обговорень і жартів. Судячи з усього українцям доведеться ще довго його терпіти.

Як повідомляє 24 канал з посиланням на публікацію ДСНС у фейсбуці, за два тижні тестування вдалося перевірити налаштування обладнання мереж операторів мобільного зв’язку для розсилання інформаційних повідомлень абонентам. Крім того, перевірили можливість отримання повідомлень на різних моделях мобільних телефонів.

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Разом з тим надзвичайники наголошують, що тестування системи ще не завершене і чимала частина обладнання потребує перевірки та налаштування.

Тестування продовжується через значну кількість обладнання, що має бути налаштовано в мережах операторів мобільного зв’язку у взаємодії з вендорами обладнання та виробниками телефонів,

– йдеться у публікації ДСНС на фейсбуці.

Служба наголосила, що CellBroadcast є дуже важливим елементом в побудові загальнонаціональної системи оповіщення і діє у багатьох країнах світу.

ДСНС закликала не вимикати звук сповіщення

Надзвичайники зазначили, що розділяють здоровий гумор навколо історії зі сповіщеннями, але наголошують не вимикати звук сповіщень і не агітувати інших це робити задля збору вподобайок у мережі.

Раніше в ДСНС наголошували, що мешканцям відносно мирних територій України не варто розслаблятися, оскільки війна ще не закінчилась. Нова система ДСНС працює з операторами мобільного зв'язку, тому сповіщення чути навіть тоді, коли телефон вимкнений.