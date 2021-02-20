Проміжні випробування систем космічного апарату Starliner перед другим випробувальним польотом завершилися ремонтно-відновлювальними роботами. Як повідомляє NASA, на капсулі були замінені блоки авіоніки, постраждалі у результаті стрибка напруги через проблеми з конфігурацією наземного допоміжного обладнання під час остаточної перевірки. Тому запуск перенесений з 25 березня на друге квітня.

Також в Boeing повідомили, що виконали близько 95% рекомендацій, визначених спільною групою NASA і Boeing у ході незалежної перевірки.

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Перевірка невдалого польоту Starliner до Міжнародної космічної станції

Група була сформована за фактом невдалих випробувань капсули у безпілотному польоті у грудні 2019 року. Другий випробувальний політ, який зараз готують фахівці NASA і Boeing, повинен підтвердити готовність апарату для польотів з астронавтами.



Корабель Starliner / Фото Boeing

Випробування програмного забезпечення вже завершені і визнані успішними. Але компанії потрібно більше часу для перевірки апаратної складової. Відповідно до початкового плану другий випробувальний політ космічного апарату Starliner повинен був відбутися 29 березня. Потім NASA перенесло запуск на 25 березня, а тепер, після вимушених ремонтних робіт, запуск відкладений до другого квітня або на більш пізню дату. Але поки все це не скасовує план запустити у космос Starliner з екіпажем у кінці поточного року.