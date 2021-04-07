Другий дисплей у Xiaomi Mi 11 Ultra – це екран від фітнес-браслета Mi Band 5

Глава компанії Xiaomi зізнався, що додатковий дисплей нового флагмана Mi 11 Ultra – це екран від фітнес-браслета Mi Band 5. 1,1-дюймова матриця OLED розташована біля блоку основних камер.

Однією з цікавих особливостей нового флагманського смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra є додатковий дисплей з широкою функціональністю. Він здатний показувати дату і час, залишаючись постійно включеним, сповіщати про вхідний дзвінок, показувати повідомлення, а також робити якісні селфі на основну камеру смартфона, дозволяючи користувачеві в реальному часі бачити результат.

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Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь розповів, що другий дисплей дістався Mi 11 Ultra у спадок від фітнес-трекера Mi Band 5, випущеного торік. Тобто він не розроблявся спеціально для смартфона.



Xiaomi Mi 11 Ultra з додатковим екраном / Фото Xiaomi

Не повідомляється, чи перепрофілювала Xiaomi екрани, закуплені спочатку для Mi Band 5, або ж замовила нові аналогічні матриці у постачальника. Але той факт, що дисплей не створювався окремо для Mi 11 Ultra, означає, що завдяки його використанню компанії вдалося трохи знизити собівартість смартфона.

Нагадаємо, Mi 11 Ultra є найбільш технологічним смартфоном Xiaomi. Він побудований на чіпі Qualcomm Snapdragon 888, який працює з оперативною пам'яттю LPDDR5, обсяг якої може досягати 12 гігабайтів. У смартфоні використовується основний 6,81-дюймовий AMOLED-дисплей. Основна камера може похвалитися величезним головним сенсором Samsung ISOCELL GN2 з роздільною здатністю 50 мегапікселів. Її уже назвали найкращою на ринку за якістю фото.

Однак навіть у такого просунутого пристрою є свої недоліки. Виявилось, що смартфон є досить крихким через свій тонкий корпус.