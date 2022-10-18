ДроваЄ: в Україні запустили державний інтернет-магазин дров для населення

Зима 2022-2023 буде не простою, про це попереджали ще влітку. Уряд закликав людей розглянути можливість використання альтернативних джерел тепла тим, хто може це зробити. Тепер Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України анонсувало запуск державного інтернет магазину, де можна буде придбати дрова.

Як повідомляє 24 канал, лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців. Про це Міндовкілля повідомило на своєму сайті.

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Придбати дрова з доставкою додому можна у спеціальному інтернет-магазині "ДроваЄ" всього в декілька кліків.

Купити дрова легко

Щоб купити дрова потрібно:

Зайти на ресурс та авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся.

Вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є в наявності.

Визначитися із видом та обсягом деревини, обрати функцію з доставкою чи без.

Оплатити замовлення або чекати на дзвінок оператора для вирішення питань з логістикою.

На одну фізичну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон. Тому для уникнення зловживань і оптових закупівель в магазині діє система авторизації користувачів.

Уряд робить все можливе, щоб цієї зими українці були з теплом. Лісгоспи здійснюють заготівлю паливних дров для населення. Щоб спростити та зробити зручною для українців купівлю дров ми створили державний інтернет-магазин "ДроваЄ",

– розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Міністр нагадав, що для забезпечення паливними дровами найбільш вразливих категорій громадян на прифронтових територіях Уряд розподілив серед обласних військових адміністрацій 563 мільйони гривень. Вони підуть на закупівлю та доставку дров для населення в таких областях:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Миколаївська,

Сумська,

Харківська,

Херсонська,

Чернігівська.

Також Руслан Стрілець відзначив, що додаткова заготівля паливних дров у 2022 році здійснюється шляхом невикористаного ліміту заготівлі деревини за минулі роки.