Попри те, що вантажні дрони обіцяють стати основою доставки поштових відправлень, через невеликий розмір вони можуть піднімати лише відносно легкі посилки. Однак нова експериментальна система дозволяє їм братися за важку роботу спільно.

Як працюватиме технологія

Система, над якою зараз працюють інженери з Технологічного інституту Джорджії, складається з ящика зі бортами по 60 см і масою 5,4 кг. У нього вбудовано пристрій для підключення для чотирьох невеликих квадракоптерів, які поодинці такий вантаж підняти не зможуть. Все це можна масштабувати для використання з контейнерами більшого розміру шляхом збільшення кількості дронів.

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Як тільки дрони отримують команду на переміщення ящика з вантажем, вони одночасно злітають, постійно обмінюючись один з одним даними у режимі автономного польоту. Це дозволяє їм координувати дії – тягу і напрямок руху – щоб переміщатися як єдине ціле.



Дрони можуть кооперуватися та підіймати важкі вантажі / Фото John Toon, Georgia Tech

У фінальній версії система буде обладнана інфрачервоними маяками на кожній стикувальній станції, які дадуть можливість дронам виявляти їх і автоматично стикуватися з вантажем. Це особливо зручно, коли літальний апарат мусить забрати посилку з дому клієнта, де немає навченого персоналу, готового підготувати дрони до польоту вручну. А заодно система визначатиме вагу поштового відправлення.

Потенційне застосування технології

Розробники сподіваються, що така технологія дозволить кур'єрським компаніям використовувати флотилії дронів однакового розміру, щоб їм не доводилося витрачатися на придбання більших моделей. Це радикально спростить логістику сервісів доставки дронами.