Дослідники адаптують дрони для пошуково-рятувальних робіт в лісі: відео
Джерело:Science Robotics
Пошуково-рятувальні роботи в лісі складні через те, що рятувальникам заважає листя та гілля дерев. Така проблема не зникає навіть, якщо підняти літак або дрон у повітря. Вчені допоможуть з цим питанням, модифікувавши дрони-рятувальники.
Дрони й раніше допомагали в пошуку людей, які заблудилися в густих лісах. Тепер дослідники з Університету імені Йоганна Кеплера в Лінці удосконалили його. Безпілотний апарат матиме змогу ефективно вести пошук людей в автономному режимі. Густа рослинність для безпілотника не проблема завдяки новим технологіям.
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Дрон допомагає в пошуку людей, які заблудилися: дивитись відео онлайн
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Нова технологія заснована на так званому бортовому оптичному алгоритму секціонування. Він використовує потужності комп'ютера для розфокусування таких об'єктів, як верхівки дерев.
У пристрої використовується теплобачення, щоб виділити тепло, що виходить від теплого тіла. Вбудований штучний розум визначає те, що саме він спостерігає: людей, тварин чи інші джерела тепла.
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Безпілотник здатен автоматично наближатися до цілі, щоб краще "роздивитися" її та виявити, чи це пропала людина. В тому випадку, якщо людина, яка заблудилася виявлена, дрон сигналізує про це рятувальній групі та надсилає актуальні координати.
В ході 17 польових експериментів інноваційній розробці вдалося виявити 38 із 42 осіб, захованих під кронами дерев.