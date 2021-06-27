Дрони й раніше допомагали в пошуку людей, які заблудилися в густих лісах. Тепер дослідники з Університету імені Йоганна Кеплера в Лінці удосконалили його. Безпілотний апарат матиме змогу ефективно вести пошук людей в автономному режимі. Густа рослинність для безпілотника не проблема завдяки новим технологіям.

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Дрон допомагає в пошуку людей, які заблудилися: дивитись відео онлайн

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Нова технологія заснована на так званому бортовому оптичному алгоритму секціонування. Він використовує потужності комп'ютера для розфокусування таких об'єктів, як верхівки дерев.

У пристрої використовується теплобачення, щоб виділити тепло, що виходить від теплого тіла. Вбудований штучний розум визначає те, що саме він спостерігає: людей, тварин чи інші джерела тепла.

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Безпілотник здатен автоматично наближатися до цілі, щоб краще "роздивитися" її та виявити, чи це пропала людина. В тому випадку, якщо людина, яка заблудилася виявлена, дрон сигналізує про це рятувальній групі та надсилає актуальні координати.

В ході 17 польових експериментів інноваційній розробці вдалося виявити 38 із 42 осіб, захованих під кронами дерев.