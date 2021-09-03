Безпілотник "Hammerhead" має майже унікальні технологічні характеристики, які створюють нову нішу на ринку дронів. Як кажуть у компанії, він поєднав у собі потужність і швидкість літака, високу мобільність гелікоптера з компактністю та керованість безпілотника.

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Характеристики українського безпілотника

Наш безпілотник має вантажопідйомність до 20 кілограмів, що дозволяє перевозити широкий спектр об’єктів від наборів швидкої допомоги до промислових деталей, дальність польоту – 100 кілометрів на швидкості 100 кілометрів на годину,

– розповів засновник компанії Airlogix, Віталій Колесніченко.