Безпілотник "Hammerhead" має майже унікальні технологічні характеристики, які створюють нову нішу на ринку дронів. Як кажуть у компанії, він поєднав у собі потужність і швидкість літака, високу мобільність гелікоптера з компактністю та керованість безпілотника.
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Характеристики українського безпілотника
Наш безпілотник має вантажопідйомність до 20 кілограмів, що дозволяє перевозити широкий спектр об’єктів від наборів швидкої допомоги до промислових деталей, дальність польоту – 100 кілометрів на швидкості 100 кілометрів на годину,
– розповів засновник компанії Airlogix, Віталій Колесніченко.
- Дрон забезпечує значну гнучкість логістики, оскільки має вертикальний зліт і посадку, що дозволяє використовувати його в дуже різноманітних умовах.
- Для посадки йому потрібен лише рівний майданчик розміром 5 на 5 метрів.
- Електричний двигун дозволяє мінімізувати екологічний слід, але при цьому достатньо потужний, щоб виконувати усі свої завдання.
Дрон AIRLOGIX Hammerhead / Фото AIRLOGIX
Ми вважаємо, що наш проєкт може вплинути на всі сегменти ринку, і не тільки в Україні. 7 вересня ми презентуємо модель "Hammerhead" у США на одній з найбільших профільних виставок у світі – Commercial UAV Expo Americas 2021. Ми зацікавлені в співпраці з інвесторами, партнерами, менторами зі всього світу. Але для нас принципово збирати дрон саме в Україні, його польоти в нашому небі ви побачите вже в листопаді,
– підсумовує Віталій Колесніченко.