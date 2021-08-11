Деталі місії Dragonfly

Головна мета місії NASA Dragonfly – пошук ознак хімічного виникнення живих організмів. Це одна з теорій виникнення життя на Землі, коли з набору неорганічних і органічних хімічних елементів під впливом екстремальних умов середовища з'явилися складні органічні молекули і еволюційно розвинулися до рівня живих організмів.

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З того, що відомо науці, Титан для таких процесів підходить краще за інші небесні тіла у Сонячній системі, але життя на ньому, якщо вона й існує, може ґрунтуватися не на воді, а на метані або на якійсь іншій хімії.

Дрон NASA "Бабка" – що відомо

Атмосферний дрон "Бабка" – старший і більший брат марсіанського Ingenuity – буде висаджено на екваторі Титану в зоні утворення дюн. Очікується, що у цьому місці можна буде взяти проби органічних відкладень для пошуку ознак минулого або теперішнього життя.

Супутник Сатурна Титан в деякому роді нагадує Землю. У нього щільна, хоча і метанова, атмосфера, йдуть дощі (теж метанові) і є погода, а континенти оточені морями і океанами і пописані річками з озерами. Для пошуку вуглецевої та іншої органіки є де розгулятися, а дані завдяки "Бабка" обіцяють политись рікою.

Дрон Dragonfly буде переміщатися Титаном стрибками-перельотами. У цьому сенсі його важко назвати атмосферним. Кожна наступна локація буде вибиратися за результатами нових даних, збирати які дрон буде протягом одного повного дня на Титані (близько 16 земних діб).



Рендер дрона "Бабка" (Dragonfly) / Фото NASA

У підсумку "Бабка" попрямує до ударному кратера Селк діаметром 90 кілометрів, де на поверхні вчені розраховують знайти ознаки змішування води з органічними речовинами.

До речі, ESA та NASA у 2026 році хочуть повернути зразки марсіанського ґрунту на Землю. Та команда з Дослідницького центру NASA імені Джона Гленна пішла далі та планує місію до супутника Сатурна Титана. Проєкт має найменування A Titan Sample Return Using In-Situ Propellants.

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