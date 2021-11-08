Древнє скло виявилося шматком людського мозку з ідеально збереженими нейронами

Майже дві тисячі років тому вулкан Везувій перетворив на руїни й попіл навколишні міста й села. Потужність його була такою великою, що температура й тиск перетворювали мозок деяких жертв на скло.

Виявлення такого мозку вже вважалося неймовірним везінням, але його подальший аналіз ще більше шокував дослідників. У ньому ідеально збереглася вся центральна нервова система, що складається з нейронів і аксонів.

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Що відомо про знахідку

Сам об'єкт представлений блискучим чорним каменем зі склоподібного матеріалу.

Деякий час дослідники не були впевнені, що це саме мозок, хоч його й знайшли у черепі римлянина. Однак тепер їхні сумніви зникли.

Разом із нервовими клітинами виявили ряд білків із тканин людського мозку.

Визначивши конкретні білки, команда навіть змогла зрозуміти, які частини органу представлені у цьому зразку.



Фрагмент мозку, виявлений в черепі римлянина в Геркуланумі / Фото П'єра Паоло Петроне

Аналіз цього чорного склоподібного матеріалу показав збереження декількох білків, високо експресованих в різних частинах людського мозку: корі головного мозку, базальних гангліях, середньому мозку, гіпофізі, мигдалині, мозочку, гіпокампі, гіпоталамусі та спинному мозку,

– пояснив доктор Петроне, який брав участь у дослідженнях.

Вчені розповідають, що для перетворення тканин мозку на скло потрібні особливі умови. Матеріал повинен швидко обпалитися високою температурою (до 520 градусів за шкалою Цельсія), а потім швидко охолонути. Подібні археологічні знахідки вкрай рідкісні. Наприклад, аналогічні випадки фіксували у жертв бомбардування Дрездена в ході Другої світової війни.

у 79 році нашої ери є одним з найвідоміших сьогодні вивержень вулканів. Воно поховало Помпеї під товстим шаром попелу і погубило тисячі людей. Коли уже сучасні археологи почали розкопки, вони виявили велику кількість пустот, які повторювали форму людських тіл. Для збереження цих форм дослідники заливали їх гіпсом, а потім знімали довколишні шари скам'янілого попелу.