Виявлення такого мозку вже вважалося неймовірним везінням, але його подальший аналіз ще більше шокував дослідників. У ньому ідеально збереглася вся центральна нервова система, що складається з нейронів і аксонів.
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Що відомо про знахідку
- Сам об'єкт представлений блискучим чорним каменем зі склоподібного матеріалу.
- Деякий час дослідники не були впевнені, що це саме мозок, хоч його й знайшли у черепі римлянина. Однак тепер їхні сумніви зникли.
- Разом із нервовими клітинами виявили ряд білків із тканин людського мозку.
- Визначивши конкретні білки, команда навіть змогла зрозуміти, які частини органу представлені у цьому зразку.
Фрагмент мозку, виявлений в черепі римлянина в Геркуланумі / Фото П'єра Паоло Петроне
Аналіз цього чорного склоподібного матеріалу показав збереження декількох білків, високо експресованих в різних частинах людського мозку: корі головного мозку, базальних гангліях, середньому мозку, гіпофізі, мигдалині, мозочку, гіпокампі, гіпоталамусі та спинному мозку,
– пояснив доктор Петроне, який брав участь у дослідженнях.
Вчені розповідають, що для перетворення тканин мозку на скло потрібні особливі умови. Матеріал повинен швидко обпалитися високою температурою (до 520 градусів за шкалою Цельсія), а потім швидко охолонути. Подібні археологічні знахідки вкрай рідкісні. Наприклад, аналогічні випадки фіксували у жертв бомбардування Дрездена в ході Другої світової війни.