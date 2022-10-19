Оскільки інтенсивне світло гамма-спалаху швидко згасає, як і його залишкове світіння, астрономи поспішили зафіксувати те, що залишилося за допомогою декількох інструментів на Дуже великому телескопі Європейської південної обсерваторії в Чилі та ще кількох інструментів.

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Як "живе" гамма-спалах

Гамма-випромінювання походить від певних типів зіткнень частинок і від ядерного розпаду радіоактивних речовин (що є однією з причин, чому ядерні відходи так сумнозвісно небезпечні). Астрономи вважають, що спалахи цих потужних електромагнітних променів виникають у темряві космосу принаймні раз на добу, але вони не затримуються надовго.

Поки гамма-спалахи видимі, астрономи ретельно вимірюють, скільки світла випромінює спалах на різних довжинах хвиль. Як і всі джерела світла в космосі, в міру того, як довжини хвиль світла розтягуються в порожнечі, сигнал GRB зміщується в бік червоної частини спектра. Ступінь зміни сигналу, який називається червоним зміщенням, відображає, наскільки далеко перебуває джерело, причому дуже віддалені сигнали часто стають інфрачервоним світлом.

Як ми фіксуємо такі спалахи

Хоча людське око не може бачити інфрачервоне світло, такий інструмент, як X-Shooter, може, і саме так дослідники з'ясували відстань до цього об'єкта і тривалість часу, який знадобився його світлу, щоб дістатися до Землі. Такі віддалені об'єкти зазвичай важко спостерігати, оскільки вони часто є слабкими, але гамма-сплески, такі як GRB210905A, є надзвичайно яскравими і виявляються, якщо їх вловити і сфотографувати досить швидко.

Гамма-спалахи на такій відстані – рідкісні події... але вони є лише невеликою частиною більшої популяції, яку обіцяють виявити майбутні запропоновані місії,

– зазначив керівник команди Андреа Россі.

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Природа гамма-спалахів

Так звідки ж беруться ці загадкові вибухи світла? Дослідники вважають, що GRB отримала свій світловий удар від матеріалу, який був затягнутий гігантською гравітацією чорної діри. Вчені виключили можливість того, що сигнал надійшов від магнетара – надзвичайно компактного мертвого ядра масивної зірки з величезною магнітною енергією – тому що GRB210905A мала занадто багато енергії для магнетара, щоб впоратися з ним.

Чим більше буде розкрито інформації про гамма-сплески, тим більше можна буде дізнатися про те, яким був всесвіт, коли він був молодим.