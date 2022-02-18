Древній череп із металевим імплантатом викликав сумніви у своїй автентичності
Джерело:Live Science
Нещодавно музею остеології в Оклахома-Сіті подарували старовинний череп. Його форма вказує на перуанське походження, але найцікавіше у ньому – металева пластина складної форми на пошкодженій ділянці.
Предметом суперечок стала саме ця пластина. Як кажуть учені, вона або є майстерною підробкою, або вказує на існування в цьому регіоні древніх і дуже ефективних технологій імплантації.
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Що відомо
- У музеї заявили, що у них немає можливості провести дослідження черепа та імплантата найближчим часом, тому ніякої інформації поки немає, крім фото.
- Зі слів професора антропології Даніеля Куріна, череп належав літньому чоловікові, який отримав велику, але не смертельну рану голови.
- Краї ліній переломів мають ознаки загоєння – людина залишалася живою мінімум ще кілька місяців.
- Цілком можливо, що він мав високий статус, а тому його намагалися зцілити, застосовуючи у тому числі й ризиковані методи.
Череп перуанця з металевою пластиною / Фото Музею остеології
Сам факт, що стародавні перуанці намагалися закривати дірки в черепах металом, не новина. 800 років тому жив перуанець, який до кінця життя носив щільну шапку з пришитою до неї металевою пластиною навпроти того місця, де в його черепі була наскрізна рана. Але установка пластини безпосередньо на кістку – це куди складніша технологія.
На жаль, за зовнішнім виглядом черепа не можна зрозуміти, якого роду пошкодження приховані під металом.
Череп перуанця з металевою пластиною / Фото Музею остеології
Вчені засумнівались в автентичності подарунка не лише тому, що рівень технології не відповідає тому часу.
- Професор Джон Верано вивчив десятки подібних черепів з пластинами, але всі вони виявилися підробками.
- Самі черепи були древніми, однак імплантати були додані значно пізніше, щоб підвищити цінність артефакту задля продажу за більші гроші.
- Зустрічалися й реальні імпланти на черепах, але встановлені вже посмертно, в якості похоронної прикраси.
Малоймовірно, що стародавні перуанці могли проводити медичні операції такої складності. З іншого боку, це не означає, що не намагалися – цілком можливо, ця людина стала учасником якогось сміливого експерименту, підсумовують учені.