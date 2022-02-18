Предметом суперечок стала саме ця пластина. Як кажуть учені, вона або є майстерною підробкою, або вказує на існування в цьому регіоні древніх і дуже ефективних технологій імплантації.

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Що відомо

У музеї заявили, що у них немає можливості провести дослідження черепа та імплантата найближчим часом, тому ніякої інформації поки немає, крім фото.

Зі слів професора антропології Даніеля Куріна, череп належав літньому чоловікові, який отримав велику, але не смертельну рану голови.

Краї ліній переломів мають ознаки загоєння – людина залишалася живою мінімум ще кілька місяців.

Цілком можливо, що він мав високий статус, а тому його намагалися зцілити, застосовуючи у тому числі й ризиковані методи.



Череп перуанця з металевою пластиною / Фото Музею остеології

Сам факт, що стародавні перуанці намагалися закривати дірки в черепах металом, не новина. 800 років тому жив перуанець, який до кінця життя носив щільну шапку з пришитою до неї металевою пластиною навпроти того місця, де в його черепі була наскрізна рана. Але установка пластини безпосередньо на кістку – це куди складніша технологія.

На жаль, за зовнішнім виглядом черепа не можна зрозуміти, якого роду пошкодження приховані під металом.



Череп перуанця з металевою пластиною / Фото Музею остеології

Вчені засумнівались в автентичності подарунка не лише тому, що рівень технології не відповідає тому часу.

Професор Джон Верано вивчив десятки подібних черепів з пластинами, але всі вони виявилися підробками.

Самі черепи були древніми, однак імплантати були додані значно пізніше, щоб підвищити цінність артефакту задля продажу за більші гроші.

Зустрічалися й реальні імпланти на черепах, але встановлені вже посмертно, в якості похоронної прикраси.

Малоймовірно, що стародавні перуанці могли проводити медичні операції такої складності. З іншого боку, це не означає, що не намагалися – цілком можливо, ця людина стала учасником якогось сміливого експерименту, підсумовують учені.