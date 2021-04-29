Microsoft нарешті виправить дратівливу проблему у Windows 10

Чимало користувачів Windows, що працюють з декількома моніторами, неодноразово зустрічалися з проблемою – при виході із сплячого режиму комп'ютер розміщує вікна програм випадковим чином. Користувачі придумували різні способи вирішення проблеми, проте незабаром Microsoft усуне її з випуском оновлення для Windows 10.
Ця дратівлива проблема особливо неприємна для користувачів, які використовують ноутбук з додатковим монітором. При переході монітора у режим глибокого сну, Windows вважає, що він відєднаний від мережі.
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Операційна система переміщує всі відкриті вікна додатків на екран ноутбука, а користувачеві доводиться перетягувати їх назад вручну. Microsoft називає цю проблему Rapid Hot Plug Detect (Rapid HDP).
Коли виправлять проблему з другим монітором у Windows 10
Microsoft повідомляє, що працює над усуненням Rapid HDP, а виправлення проблеми з'явиться в великому оновленні Windows 10, яке буде випущено в кінці 2021 року. Користувачі інсайдерських версій операційної системи можуть отримати доступ до цього виправлення у збірці з номером 21287.
Інші зміни у Windows 10
- Раніше компанія Microsoft розпочала поширювати віджети погоди та новин для панелі завдань Windows 10. Це надасть змогу користувачам отримати швидкий доступ до важливої інформації.
- Незабаром користувачі Windows 10 отримають оновлений магазин додатків. Компанія вирішила перезапустити маркетплейс, який не користується популярністю.
- Ще одним оновленням користувацького інтерфейсу системи Windows 10 стане скасування часової шкали. Зараз вона забезпечує синхронізацію даних між комп'ютерами і мобільними пристроями на базі Android і iOS, однак скоро її приберуть.