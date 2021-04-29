Ця дратівлива проблема особливо неприємна для користувачів, які використовують ноутбук з додатковим монітором. При переході монітора у режим глибокого сну, Windows вважає, що він відєднаний від мережі.

Цікаво Microsoft повертає у Windows 10 віджети робочого столу

Операційна система переміщує всі відкриті вікна додатків на екран ноутбука, а користувачеві доводиться перетягувати їх назад вручну. Microsoft називає цю проблему Rapid Hot Plug Detect (Rapid HDP).

Коли виправлять проблему з другим монітором у Windows 10

Microsoft повідомляє, що працює над усуненням Rapid HDP, а виправлення проблеми з'явиться в великому оновленні Windows 10, яке буде випущено в кінці 2021 року. Користувачі інсайдерських версій операційної системи можуть отримати доступ до цього виправлення у збірці з номером 21287.

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