Довгоочікуваний планшет від Google нарешті показали на I/O 2022: що про нього відомо

Google зуміла здивувати публіку на своїй щорічній презентації I/O 2022. Крім представлених на чотири місяці раніше смартфонів Pixel 7 раптово показали й планшет, чутки про який ходили вже не один рік.

Це буде перший планшет від Google з 2018 року. Останнім таким ґаджетом, хоча й в дещо іншому формфакторі, був Pixel Slate, який працював під управлінням Chrome OS і мав знімну клавіатуру. Новий Pixel перейде на Android.

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Планшет Pixel

Як і смартфони, він буде працювати на чипі Google Tensor і стане "відмінним доповненням до смартфона Pixel".

Планшет отримає спеціальну версію Android 12L, яка розробляється спеціально для пристроїв з великими екранами.

Візуально планшет не може похвалитися чимось незвичним та оригінальним. Рамки досить широкі, та й тонким пристрій теж не здається.

Детальний огляд елементів дизайну планшета від Google: відео

Компанія заявляє, що камера у новому планшеті буде "як у смартфонах". Однак на рендерах відсутній модуль спалаху, а це може позначитися на якості фотографій.



Планшет від Google не має спалаху / Фото Google

Рік Остерло, який проводив презентацію, назвав планшет "найрозумнішим у світі". Схоже в Google говорили й про смартфони з власними процесорами Tensor, адже останні мають різноманітні функції для роботи зі штучним інтелектом, обробки мови, зображень та інше.

Крім того, він підтвердив, що планшет матиме великий екран і буде представлений у сегменті преміум — це означає, що він конкуруватиме з найкращими Android-планшетами.

Імовірно, компанія застосує іншу назву – не просто Pixel, як його називають зараз – оскільки тоді при згадках про ґаджет його можна буде легко сплутати зі смартфонами. Наприклад, він може називатися Pixel Tab.

Що стосується ціни, то про це Google нічого не сказала, адже до виходу залишається ще дуже багато часу, а ціни на комплектуючі змінюються дуже часто й швидко.

Точну дату виходу не називають, але відбудеться це аж у 2023 році.