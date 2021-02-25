Довгоочікуваний флагман Xiaomi Mi 11 презентували в Україні

Джерело:24 канал
Флагманський смартфон Xiaomi Мі 11 презентували в Україні. Це перший смартфон, що працює на базі чипсета Qualcomm Snapdragon 888.
Новинка отримала потрійну основну камеру з головним датчиком на 108 Мп, а також кінематографічний звук та бездротову зарядку 50 Вт.
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Основна камера Mi 11 складається із 3 модулів:
Фронтальна камера має роздільну здатність 20 Мп.
Варто відзначити режим Ultra Night Video допоможе знімати в екстремальній темряві.
Mi 11 також пропонує управління зйомкою на студійному рівні з можливістю запису відео HDR10+ та новий режим Pro-таймлапс.
Смартфон оснащений 6.81-дюймовим DotDisplay з AMOLED-матрицею та частотою 120 Гц.
Ще одна перевага Mi 11 – стереодинаміки Harman Kardon Mi 11, що забезпечує хороший кінематографічний звук.
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Як вже було згадано, Mi 11 став першим смартфоном у світі, в якому встановлено процесор Qualcomm Snapdragon 888 у парі з графічним процесором Adreno 660 та Qualcomm AI Engine 6-го покоління. Акумулятор отримав ємність 4600 мАг.
Mi 11 надійде у продаж в Україні на початку березня. Він буде доступний у двох колірних варіантах – Midnight Grey та Horizon Blue.