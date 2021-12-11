Довгі космічні подорожі шкідливі для зору людини, але тепер вчені знають, як із цим боротись

NASA зафіксувало проблеми із зором більш ніж у половини астронавтів, які пропрацювали на МКС від шести місяців. Деякі стали далекозорими й потребували допомоги членів екіпажу при проведенні експериментів, у частини з'явилися проблеми з читанням.

Це вважають однією з найнебезпечніших медичних проблем, з якими стикаються астронавти. Ба більше, деякі експерти навіть побоюються, що це може поставити під загрозу польоти на Марс.

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Проблема та її вирішення

Для початку слід розібратися, чому ж виникають проблеми з зором.

Річ у тім, що на Землі рідина в організмі перерозподіляється, коли людина встає з ліжка.

Але в космосі низька гравітація, тому понад пів літра рідини може збиратися в голові й тиснути на очне яблуко.

Через це може з'явитися так званий нейро-окулярний синдром, пов'язаний з космічним польотом.

Він, своєю чергою, може привести до розвитку проблем у задній частині очного яблука, набряку зорового нерва і погіршення зору.

Попри те, що тиск на мозок у лежачої людини на Землі трохи вищий, ніж у людини в космосі, астронавти відчувають його постійно і ніколи не можуть знизити, хоча при звичайній гравітації було б достатньо встати.

Що вигадали вчені

Група вчених під керівництвом доктора Бенджаміна Левіна, професора медицини південно-західного медичного центру Техаського університету (UT) в Далласі розробила спальний мішок, який відкачує рідину з голови й спрямовує до ніг. Таким чином винахід протидіє підвищенню тиску, чим знижує ризик захворювань очей.

Як же він працює? Спальний мішок облягає талію людини й укладає нижню частину тіла в міцний каркас. Він створює різницю тисків, яка витягує рідину вниз до ніг.



Спальний мішок для космонавтів / Фото UTSMS

Мішок уже випробовували на десяти здорових добровольцях, чиїм завданням було лежати три дні, щоб імітувати відсутність відтоку рідини.

Доктор Левін упевнений, що завдяки винаходу нейро-окулярний синдром вже не буде представляти небезпеки до того моменту, як НАСА запустить корабель на Марс.