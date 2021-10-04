Доведеться створювати стрічку новин: Федоров пожартував про масштабний збій
4 жовтня 2021 , 23:20Читать новость на русском
Джерело:телеграм Михайла Федорова
У Facebook, Instagram та WhatsApp ввечері 4 жовтня стався масштабний збій. На події відреагував міністр цифрової трансформації України.
Федоров пожартував, що скоро доведеться створювати свою стрічку. Зокрема, в українському порталі Дія.
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Збій у Facebook, Instagram і WhatsApp: Федоров віджартувався
Ще годинку і доведеться в Дії робити стрічку новин та сторіз,
– написав Федоров.
Міністр Михайло Федоров мав на увазі український мобільний застосунок та веб-портал Дія, який розробило Міністерство цифрової трансформації України в 2020 році.
До речі, в ньому українці наразі можуть зберігати водійське посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти та оформити різні документи.
Масштабний збій у відомий соціальних мережах: що відомо
- Увечері 4 жовтня у відомих соцмережах Facebook, Instagram і WhatsApp трапився збій. Не працюють веб-версії та мобільні додатки. Соцмережі можна відкрити з телефону, проте немає оновлень та коментарів.
- Згодом користувачі повідомили про проблеми у роботі TikTok, а також Netflix, Twitter. Частково "лягли" також Google та Steam. У Telegram – перебої.
- Ба більше, збій також трапився у внутрішніх інструментах та комунікаційних платформах Facebook. Саме тому працівники не можуть почати роботу над відновленням функціонування соцмережі. Окрім того, через збій вони навіть не можуть зайти у офіс, адже їх через електронні перепустки не пропускає система безпека.