Федоров пожартував, що скоро доведеться створювати свою стрічку. Зокрема в українському порталі Дія.

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Ще годинку і доведеться в Дії робити стрічку новин та сторіз,

– написав Федоров.

Міністр Михайло Федоров мав на увазі український мобільний застосунок та веб-портал Дія, який розробило Міністерство цифрової трансформації України в 2020 році.

До речі, в ньому українці наразі можуть зберігати водійське посвідчення, внутрішній і закордонний паспорти та оформити різні документи.

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