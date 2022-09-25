IT-Армія зламала ресурси молодої гвардії єдиної росії: особисті дані учасників уже в мережі

Українській IT-Армії вдалося провести успішну атаку на організацію молодої гвардії єдиної росії. Дані, до яких отримали українці містять інформацію про молодих путіністів, які їздили на окуповані території, або перебувають там і зараз в центрах єдиної росії.

Як повідомляє 24 канал, інформація про атаку з'явилася в телеграм-каналі IT-Армії України. Дані, які отримали хакери, є дуже важливою інформацією, яка допоможе нам у війні проти росії.

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Річ у тім, що так звана молода гвардія на окупованій українській землі допомагає приховувати воєнні злочини та проводити незаконні референдуми. Тепер нам відомо про кожного представника цієї організації, а це означає, що заховатися та уникнути покарання злочинцям вже не вийде.



Повідомлення від української IT-Армії для росіян / Фото IT-Армія України

IT-Армія також залишила посилання на архів з даними у своєму телеграм-каналі, тож кожен бажаючий може ознайомитися з цією інформацією.

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Цифрова війна триває

Ще до повномасштабного вторгнення росія розпочала атаки на українську інфраструктуру, компанії та держустанови. Сьогодні українська IT-Армія успішно бореться з ворогом на цифровому фронті завдаючи йому нищівних поразок на різних напрямках.

Напередодні, наприклад, українські хакери поклали низку російських воєнторгів саме в перші дні російської могилізації.

Згодом здалася і московська біржа, яка раптово перестала працювати через "масовий наплив відвідувачів", як це охрестили російські так звані ЗМІ.

Зараз же IT-Армія повернулася до атаки на державні послуги і долучитися до цього може кожен бажаючий – деталі тут.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну