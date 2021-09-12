Через дуже малі розміри та величезну віддаленість від Сонця виявити транснептунові об'єкти дуже складно. Та все одно їх відкрито вже понад 2 тисячі. Міжнародна група астрономів вирішила збільшити кількість виявлених об'єктів оригінальним способом, перевіривши дані астрономічного огляду Dark Energy Survey, який досліджував динаміку розширення Всесвіту.

За орбітою Нептуна Науковці знають, де шукати дев'яту планету Сонячної системи



Зображення деяких найвідоміших транснептунових об'єктів / Фото Wikipedia

Вивчали великомасштабні структури Всесвіту, а знайшли сотні льодяних тіл

Група вчених використала дані Dark Energy Survey, які являли собою зображення у видимому та ближньому інфрачервоному діапазонах. Фотографії робилися з допомогою високочутливого 4-метрового телескопа імені Віктора Бланко.

Завдяки спостереженням обсерваторії для астрономічного огляду Dark Energy Survey вчені хочуть краще вивчити динаміку розширення Всесвіту та розвитку великомасштабних структур.

Проаналізувавши дані, зібрані з 2013 по 2019 роки, міжнародна група науковців виявила 815 транснептунових об'єктів, з яких 461 ніколи не спостерігалися раніше.

Таким чином кількість відомих транснептунових тіл зросло майже на 500 одиниць.

Цікаве на сайті Гарячий, холодний та швидкий: вчені виявили новий тип космічних об'єктів

Допомога астрономам

До речі, кожен з вас може допомогти астрономам та самостійно зробити відкриття.

Наприклад, на сайті Zooniverse можна допомогти науковій спільноті у пошуку дев'ятої планети Сонячної системи, або виявити нові коричневі карлики. Для цього доведеться передивитися безліч фотографій, зроблених космічним телескопом WISE

А на сайті International Astronomical Search Collaboration (IASC) кожен охочий може допомогти у виявленні невідомих астероїдів, які випадково потрапили в поле зору телескопів.