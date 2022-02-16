Messier 68 чи просто M68 – це кульове зоряне скупчення у сузір'ї Гідри. Завдяки індійському дослідницькому астрономічному супутнику AstroSat вчені ретельно дослідили близько 1400 світил у M68. Результати були опубліковані на сайті електронного архіву наукових статей Arxiv.org.

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Кульове зоряне скупчення M68 / Фото Wikipedia

Дослідження зоряного скупчення NGC 4590

Кульове зоряне скупчення M68 віддалене від Сонця приблизно на 33 900 світлових років, а досліджені зорі в ньому перебувають на різних стадіях еволюції. Такі дослідження цінні для астрономів, адже в межах компактного скупчення можна знайти найрізноманітніші зірки.

Основний вклад в ультрафіолетовий спектр випромінювання дають зірки з температурою близько 6 700 градусів за Цельсієм: наприклад, різноманітні блакитні гіганти.

Скупчення має досить низьку металічність – тобто, елементів, тяжчих за водень та гелій, там мало.

Вік M68 становить близько 11,2 мільярда років.

У центрі скупчення розташовані два потужні джерела ультрафіолетового випромінювання: одне з них – це блакитний гігант, а от природу другого дізнати не вдалося. Можливо, що це – білий карлик.

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Загалом науковці ідентифікували такі зірки:

57 блакитних гігантів горизонтального відгалуження. Ці зірки мають масу 0,6 – 0,65 маси Сонця, але водночас мають радіуси 2 – 5 радіусів Сонця.

11 червоних зірок горизонтального відгалуження. Маси цих об'єктів оцінюються у 0,65 – 0,7 маси Сонця, а радіуси становлять 7,72 – 10,42 радіуса Сонця.

246 зірок з відгалуження червоних гігантів.

140 субгігантів.

254 світила, які сходять з головної послідовності.

626 зірок головної послідовності.

41 перемінна зоря типу RR Ліри.

31 так званих "блакитних приблуд" – молоді зірки цього типу концентруються в центрі скупчення, а старі – розподілені по всьому M68. Маси об'єктів становлять 0,84 – 1,26 маси Сонця, а радіуси 0,93 – 1,26 радіуса Сонця.

2 перемінні зірки типу SX Фенікса.

1 зоря з так званого асимптотичного відгалуження гігантів.

Подібні спостереження та дослідження забезпечують астрономів цінним знанням про об'єкти, які нас оточують. Це ж дозволяє краще зрозуміти такі процеси, як еволюція зірок та кульових зоряних скупчень.