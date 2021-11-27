Дослідження "живих стін" вразили результатами: користь здоров'ю та економія

Згідно з новим дослідженням, зелені, або живі, стіни здатні скоротити тепловтрати будівель на 30 відсотків і більше. Потенційно це знизить витрати на опалення і підніме рівень життя.

Над проєктом працював доктор Метью Фокс, дослідник стійкої архітектури з Плімутського університету, та його команда. Роботу вже опублікували в журналі Building and Environment.

Цікаво У США створили пасажирську "летючу тарілку": одномісний апарат уже тестують

Результати дослідження

Перш за все вчені порівняли, наскільки ефективно зелені та звичайні стіни утримують тепло.

Робота велася у Sustainability Hub (Центрі сталого розвитку) – будівлі 1970-х років на території університету.

Одна з секцій західної стіни центру залишалася голою, тоді як на іншій знаходилося гнучке повстяне полотно з кишенями для ґрунту і рослин.

В обох стін п'ять тижнів вимірювали тепловтрати.

Виявилося, секція з живим фасадом утримувала тепло на 31,4 відсотка ефективніше. Крім того, її денна температура була стабільнішою. Отже, для обігріву було потрібно менше енергії.

Колега Фокса, доктор Томас Мерфі, впевнений, що зелена інфраструктура допоможе боротися зі зміною клімату, забрудненням повітря і втратою біорізноманіття. Живі стіни можуть поліпшити якість повітря, знизити шум, підвищити рівень здоров'я і добробуту людей.

Наші дослідження показують, що живі стіни допоможуть заощадити енергію, отже, знизити вуглецевий слід будівель,

– додав вчений.