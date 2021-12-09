Свідчать про обмін технологіями: вчені дослідили рідкісні обладунки, яким понад 2 тисячі років

Разом із підвищенням соціалізації людства виникла потреба й у кращому захисті, адже війни ставали масштабнішими та частішими. Дослідження таких обладунків – важливий крок у розмінні минулого людства.

Рідкісні лускаті обладунки виявили ще у 2013 році неподалік сучасного міста Турфан, північно-західний Китай. Захисні лати чудово збереглися завдяки дуже сухому клімату в регіоні. Тепер науковці провели точне датування знахідки та виявили, що обладункам близько 2 700 років. А ще вони свідчать про обмін технологіями.

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Обладунки у могилі воїна / Фото Quaternary International

Детальніше про рідкісну знахідку

Рідкісні лускаті шкіряні обладунки першочергово складалися з 5 444 невеликих захисних лусок та 140 більших лусок, які були нашиті у горизонтальному порядку на спеціальну підкладку. Такий "бронежилет" майже не обмежував рухи, важив не багато (до 5 кілограмів) та захищав бійцю груди, боки, живіт, частково стегна та нижню частину спини. Обладунок можна було самостійно швидко вдягнути, що робив його незамінним для вершників.



Виявлений лускатий обладунок / Фото Quaternary International

Найцікавіше, що ідентичні лускаті обладунки у той самий час, приблизно у 786 – 543 роки до нашої ери, існували також на території Новоассирійської імперії. Через це науковці зробили припущення, що вони там й були виготовлені, що свідчить про торгові зв'язки між Китаєм та територією Месопотамії. Та все ж археологи не впевнені, як саме шкіряна луската броня потрапила у Китай: