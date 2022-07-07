Відключення інтернету в 2022 році обійдеться світовій економіці у 10 мільярдів доларів, – звіт

Цензура, до якої вдаються деякі країни, блокуючи доступ до сайтів чи вимикаючи інтернет узагалі, як це було під час зимових протестів у Казахстані, чинить вплив на всю світову економіку. Top10VPN надав конкретні цифри.

Цензурування мирних протестувальників є не єдиною причиною того, що уряди навмисно відключали інтернет у 2022 році, але дослідники кажуть, що це головна мета. Це найбільше коштує світовій економіці.

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Деталі звіту

Згідно зі звітом Top10VPN, вартість відключення інтернету за розпорядженнями урядів у 2022 році обійшлася світовій економіці у понад 10 мільярдів доларів, що майже удвічі більше, ніж торік.

Варто також пам'ятати, що 2022-й пройшов лише на половину – попереду ще шість місяців.

При витратах у 8,77 мільярда доларів найбільшою проблемою для світової економіки є Росія . Відключення соціальних мереж там почалися незабаром після вторгнення в Україну і спрямовані на обмеження мирних протестів і свободи преси шляхом, у тому числі, блокування доступу до Facebook, Instagram і Twitter.

. Відключення соціальних мереж там почалися незабаром після вторгнення в Україну і спрямовані на обмеження мирних протестів і свободи преси шляхом, у тому числі, блокування доступу до Facebook, Instagram і Twitter. Інші причини включають зусилля Судану, Сирії та Алжиру щодо запобігання списування студентами академічних іспитів. Ці "неконфліктні відключення" обходяться анітрохи не дешевше – подекуди втрачаються 6 мільйонів доларів за день.

Джерело зазначає, що Top10VPN зазвичай відстежує тільки великі відключення інтернету урядами лише 16 країн, вимірюючи втрати за кожен день. Тому якщо відстеження Top10VPN за 2022 рік буде таким же неповним, як і в попередні роки, цілком імовірно, що для світової економіки відключення інтернету обійдеться ще дорожче, ніж вони повідомляють.