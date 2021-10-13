Дослідження, проведене на замовлення компанії Prodoscore, виявило, що чверть американців, які мають роботу, не хочуть повертатися в офіси "ні за яких обставин". Робота з дому, як виявилось, позитивно вплинула на їхнє фізичне та психологічне здоров'я. Перше відмітили 43,6 відсотка опитаних. Друге – 36,7 відсотка.
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Результати дослідження
- 75,6 відсотка опитаних хочуть або погодяться повернутися в офіс, коли їх про це попросять.
- 24,4 відсотка готові навіть ризикнути робочим місцем, щоб залишатися вдома.
Сьогодні 38,3 відсотка американців працюють у компаніях з гібридною формою робочого процесу. Ще 37,3 відсотка – у компаніях з виключно традиційним офісним підходом.
Ті ж, хто працює з дому показали наступні результати:
- 28,1 відсотка опитаних згодні працювати довше, щоб залишатися вдома,
- 16 відсотків готові на скорочення зарплати,
- 13,4 відсотка не лякає перспектива позбутися пенсійних внесків компанії.
Що цікаво, знайшлися навіть ті, хто не боїться взагалі залишитись без роботи, тільки б не повертатися до офісу.
Дослідження також показало й нову тенденцію: повертаючись до офісів люди тепер схильні переносити туди елементи домашнього середовища. 39,2 відсотка людей, наприклад, почали вдягатися більш вільно й недбало, ніж раніше. Тобто в "одомашненому" стилі.