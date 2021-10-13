Дослідження, проведене на замовлення компанії Prodoscore, виявило, що чверть американців, які мають роботу, не хочуть повертатися в офіси "ні за яких обставин". Робота з дому, як виявилось, позитивно вплинула на їхнє фізичне та психологічне здоров'я. Перше відмітили 43,6 відсотка опитаних. Друге – 36,7 відсотка.

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Результати дослідження

75,6 відсотка опитаних хочуть або погодяться повернутися в офіс, коли їх про це попросять.

24,4 відсотка готові навіть ризикнути робочим місцем, щоб залишатися вдома.

Сьогодні 38,3 відсотка американців працюють у компаніях з гібридною формою робочого процесу. Ще 37,3 відсотка – у компаніях з виключно традиційним офісним підходом.

Ті ж, хто працює з дому показали наступні результати:

28,1 відсотка опитаних згодні працювати довше, щоб залишатися вдома,

16 відсотків готові на скорочення зарплати,

13,4 відсотка не лякає перспектива позбутися пенсійних внесків компанії.

Що цікаво, знайшлися навіть ті, хто не боїться взагалі залишитись без роботи, тільки б не повертатися до офісу.

Дослідження також показало й нову тенденцію: повертаючись до офісів люди тепер схильні переносити туди елементи домашнього середовища. 39,2 відсотка людей, наприклад, почали вдягатися більш вільно й недбало, ніж раніше. Тобто в "одомашненому" стилі.