У піраміди Хеопса так гарно виходить зберігати таємниці, що там з XIX століття не знаходили нових приміщень. Це було до того, як за роботу взялася командна ScanPyramids. Вчені вирішили взяти на озброєння не лопати або ломи, а космічне випромінювання. Якщо конкретно – мюони.

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Що таке мюон? Це нестабільна елементарна частинка, яка у 207 разів важча за електрон. Час існування мюона складає всього 2,2 мікросекунди. Утворюються мюони внаслідок розпаду інших частинок – піонів.



Піраміди Гізи: піраміда Мікерина, піраміда Хефрена, піраміда Хеопса / Фото Washington Post

Як дослідники використовують мюони

Частинки мюони характерні тим, що їхній потік доволі стабільний: в середньому на один квадратний метр поверхні Землі падає сто мюонів на секунду. Також мюони мають більшу проникну здатність, аніж рентгенівське випромінювання або гамма-промені.

Такі характеристики дозволяють вченим використати принцип рентгенографії та просканувати піраміду. Для цього потрібні спеціальні мюонні детектори, які мала команда ScanPyramids. Детектори, вловлюючи частинки, будують зображення об'єкту. На ньому видно, де щільність піраміди менша (тоді на пластину детектора потрапить більше мюонів), а де щільність більша (на пластинку потрапить менше мюонів), а значить там немає пустот.

Через малу насиченість потоку мюонів потрібно мати терпіння. Адже "рентген" такого великого об'єкта, як піраміда потребує багато часу.

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Принцип роботи мюонного детектора та відкрита з його допомогою пустота в піраміді Хеопса / Фото Science Focus

Що вдалося виявити завдяки мюонному детектору

Експеримент з "рентгеном" піраміди Хеопса вівся близько 12 місяців. Кропітка праця дала результат – вдалося виявити 30-метрову пустоту над Великою Галереєю в піраміді.

Ми не знаємо, чи є ця велика порожнеча горизонтальною або похилою. Ми не знаємо, утворена ця порожнеча однією структурою або декількома послідовними структурами. У чому ми впевнені, так це в тому, що існує ця велика порожнеча, що вона вражає і що вона не передбачалася жодною теорією, – сказав співзасновник ScanPyramids Мегді Таюбі

Відкриття було підтверджене за допомогою трьох інших технологій: ядерно-емульсивної плівки, сцинтиляційним методом та за допомогою детектора газу. Подальші дослідження були перервані через початок пандемії коронавірусу.