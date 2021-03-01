Дослідження передбачило наступні 10 технологічних років людства
Масштабне дослідження рекламної компанії Dentsu показало, як люди будуть використовувати технології для "оновлення" свого життя і самих себе протягом наступних десяти років. На думку аналітиків, в найближче десятиліття наше життя визначатимуть чотири основні тенденції.
Джерело:Daily Mail
Універсальний активізм, який проявлятиметься у прагненні до позитивних змін у суспільстві, в першу чергу в боротьбі проти змін клімату. Синтетичне суспільство, головним показником якого стануть зміни власного тіла за допомогою мозкових чіпів, редагування генів, розумних ліків та різноманітних технологій, як от екзоскелети, не лише заради збереження здоров'я, а й для розваги. Більші бренди, які зростатимуть на фоні бажання людей задовольняти всі свої життєві потреби, включаючи покупки, фінансові послуги та охорону здоров'я, за допомогою лише однієї компанії, а не цілої низки різноманітних постачальників. Людська цінність, яка полягатиме в бажанні та готовності людей платити більше за послуги чи товар, зроблені без автоматизації, тобто людиною. Саме ці тенденції, на думку аналітиків, будуть переважати в людській історії найближчі роки.
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2021-2030: чого нам чекати
Згідно зі звітом дослідників, графік основних подій до 2030 року буде виглядати наступним чином:
- 2021 рік: широке розповсюдження екзоскелетів для людей з обмеженими фізичними можливостями. Уряди починають штрафувати компанії, які не борються з дезінформацією в соціальних мережах.
- 2022 рік: Технологічні компанії переходять на чотириденний робочий тиждень. Європейський Союз запроваджує податок на м'ясо у всіх країнах-членах ЄС.
- 2023 рік: Реабілітаційна клініка віртуальної реальності вперше відкривається в Токіо.
- 2024 рік: Компанія Ілона Маска Neuralink вперше імплантує людині інтерфейс "мозок — комп'ютер". Людські навички, такі як ремесло та дизайн, стають обов'язковою частиною навчальної програми у закладах освіти. В інтернет-магазинах з'являються набори для тестування, відстеження та вакцинації від майбутніх пандемій.
- 2025 рік: Рух проти кліматичних змін і втрати біорізноманіття Extinction Rebellion стає основною міжнародною політичною партією.
- 2026 рік: Препарати класу А, такі як МДМА і Кетамін, широко використовуються для лікування важких захворювань. Право на вибір власної гендерної ідентичності стає частиною декларації прав людини ООН. Створено та запущено у продаж перший алкогольний напій без побічних ефектів.
- 2027 рік: Перший автомобіль з вбудованими системами виявлення й очищення від патогенів.
- 2028 рік: FIFA eWorld Cup стає найпопулярнішою спортивною подією у світі. Запуск першої глобальної системи доставки дронами.
- 2029 рік: Редагування генів регулюється законом і використовується в перших випробуваннях на людях для профілактики захворювань. На етикетках продуктів зазначається, що вони створені людьми – без використання роботів.
- 2030 рік: ООН вводить загальне право на базові біометричні та технологічні оновлення. Впроваджені віртуальні дозволи на віддалену роботу між мегаполісами.
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