Масштабне дослідження рекламної компанії Dentsu показало, як люди будуть використовувати технології для "оновлення" свого життя і самих себе протягом наступних десяти років. На думку аналітиків, в найближче десятиліття наше життя визначатимуть чотири основні тенденції.

Універсальний активізм, який проявлятиметься у прагненні до позитивних змін у суспільстві, в першу чергу в боротьбі проти змін клімату. Синтетичне суспільство, головним показником якого стануть зміни власного тіла за допомогою мозкових чіпів, редагування генів, розумних ліків та різноманітних технологій, як от екзоскелети, не лише заради збереження здоров'я, а й для розваги. Більші бренди, які зростатимуть на фоні бажання людей задовольняти всі свої життєві потреби, включаючи покупки, фінансові послуги та охорону здоров'я, за допомогою лише однієї компанії, а не цілої низки різноманітних постачальників. Людська цінність, яка полягатиме в бажанні та готовності людей платити більше за послуги чи товар, зроблені без автоматизації, тобто людиною. Саме ці тенденції, на думку аналітиків, будуть переважати в людській історії найближчі роки.

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2021-2030: чого нам чекати

Згідно зі звітом дослідників, графік основних подій до 2030 року буде виглядати наступним чином: